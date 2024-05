Gare aux automobilistes ! Le non-respect de ce panneau de signalisation peut vous faire perdre jusqu’à 4 points sur votre permis de conduire ainsi qu’une amende salée ! On vous explique tout dans les lignes qui suivent…

Ces nouveaux panneaux qui font beaucoup parler…

Bon nombre de nouveaux panneaux ont fleuri sur la départementale 455. Comme rapporté dans les colonnes de France 3, « les communes de Châtel-Guyon, Enval et Mozac expérimentent le chaussidou« .

Ce nom intrigant désigne « une chaussée aménagée pour les cyclistes ». « Il y a des pointillés à des endroits. A d’autres endroits, il n’y en a pas. Je pense que quand tout le monde aura bien perçu la chose, cela sera très bien », précise Emile Labbaye, président du « Team Cycliste Châtel-Guyon ».

Le chaussidou se divise en « une voie centrale et de part et d’autre deux bandes cyclables« . Etant donné qu’il s’agisse « d’une voie à double sens, les conducteurs doivent se déporter légèrement sur la droite et se ranger derrière les cyclistes s’il y en a ».

Sur cette zone, la vitesse est souvent « limitée à 70 km/ heure, parfois même à 50 km/heure. Les cyclistes doivent rouler à droite, derrière la ligne discontinue ».

Découvrez ce panneau qui peut vous coûter cher : 4 points de retrait et une lourde amende !

Les automobilistes feront mieux de s’y mettre car le risque est gros : vous risquez non seulement une lourde amende mais aussi un retrait de points immédiat.

« Je ne comprends pas très bien le fonctionnement, s’inquiète un conducteur. Je suis très prudente mais je ne vois pas trop l’intérêt », ajoute-t-il.

« On a plus de voitures que de cyclistes. On est toujours obligés de se déporter. Etant donné que la route est très sinueuse, il y a finalement très peu d’intérêt à cela », souligne un autre automobiliste.

« En descendant, je me suis senti totalement en sécurité, sur la voie cyclable. En remontant aussi. Il faut que les automobilistes prennent l’habitude, Réagit Lionel Chauvin, président (LR) du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en marge de l’inauguration du premier chaussidou du Puy-de-Dôme, le 11 mai dernier. Il s’agit d’un changement d’habitude, que les Français n’aiment pas. Il y a les cyclistes qui l’apprécient beaucoup et les automobilistes qui doivent être vigilants ».

« C’est très bien, cela permet aux gens de pouvoir s’adapter aux changements et d’avoir la porte ouverte pour abandonner les voitures », indiquait pour sa part, un automobiliste.

En cas de non-respect du panneau routier, l’amende peut très vite monter jusqu’à 135 euros. Les contrevenants perdront par ailleurs, quatre points de leur permis de conduire.

Comment faut-il faire ?