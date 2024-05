Pensez-vous tout maîtriser de la Code de la route ? Quid des panneaux de signalisation ? Etant donné que l’uniformisation totale n’est pas encore à l’ordre du jour, il est fort probable que certains d’entre vous tombent sur des panneaux quelque peu insolites sur certaines routes.

Ce nouveau panneau de signalisation que vous devez absolument connaitre

C’est le cas de ce panneau d’indication bleu marqué d’un klaxon jaune qui fleurit sur les routes de montagne en Suisse. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Une petite idée de ce que ça pourrait signaler ?

En vrai, ce n’est pas un klaxon mais plutôt d’un cor de teinte jaune. Ce genre de panneau de signalisation ne se trouve qu’en Suisse !

Que signifie ce logo ? Et le panneau ?

Comme détaillé dans les colonnes du site autoplus.fr, il s’agit du logo de l’entreprise de transport en commun filiale de La Poste suisse, CarPostal.

« La compagnie, précise WIKIPEDIA, exploite près de 900 lignes de bus et d’autocars à travers la Suisse dont une trentaine de réseaux urbains ».

C’est en altitude que l’on trouve surtout ces panneaux de signalisation qui sortent de l’ordinaire. Sur ces routes postales de montagne, les cars postaux sont prioritaires, et surtout dans les passages étroits et dangereux. Ils desservent les localités les plus isolées du pays.

Une institution qui fait partie du patrimoine national

« Avec son jaune inimitable et son célébrissime avertisseur à trois tons, le car postal est une véritable institution en Suisse ». Il fait d’ailleurs « partie du patrimoine national« , rappelle la chaîne RTS.

« Depuis 1923, les trois notes, do dièse, mi et la majeur, tirées de l’Ouverture de l’opéra Guillaume Tell de Rossini claironnent andante l’identité helvétique que représente chaque véhicule parcourant les routes de notre pays. », est-il indiqué.

Le klaxon de 120 décibels avec ces trois cornes métalliques a notamment été conçu pour réduire les risques d’accident.

115 ans d’existence…

Cet accessoire sert à avertir les autres usagers de la route de son arrivée, plus particulièrement en cas de mauvaise visibilité.

700 des 2.300 cars postaux en circulation en sont équipés. Ce cor postal est toujours fabriqué par la société Moser-Baer, dans la région d’Emmental en Suisse. La filiale du géant jaune célèbre pour l’heure ses 115 ans.

Un nouveau panneau de signalisation affichant un losange blanc sur un fond bleu ou encore un losange lumineux sur un fond noir se multiplie également sur nos routes en France.

Les premiers panneaux sont apparus sur l’autoroute A48 entre Grenoble et Lyon, en 2020.

On en voit actuellement à Lyon, Grenoble, Strasbourg, et autour de ces métropoles. Ils arrivent également en région parisienne.

Comme précisé par nos confrères de France Bleu, des travaux ont d’ores et déjà débuté à Rennes et Nantes. Et d’autres sont attendus à Lille, Aix-en-Provence et Marseille.