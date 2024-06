Elles abondent aussi bien dans nos forêts que dans nos jardins. Beaucoup les piétinent sans savoir qu’ils marchent sur de l’or (et peut-être vous aussi !). On vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Cette plante souvent confondue avec de mauvaises herbes vaut une véritable fortune

En Belgique, ses pousses sont communémment appelées « les truffes du nord ». Les Belges les apprécient frit au beurre. Ils ont un goût de noisette, légèrement amer. Le saviez-vous ? C’est un « mets rare qui coûte cher ».

Et pourtant, nous sommes nombreux à les confondre avec de mauvaises herbes. On les piétine sans se rendre compte de leur valeur. Ses pousses sont très prisées pour leurs saveurs.

A l’instar des asperges, leurs pousses pointent généralement le bout de leur nez dès le printemps.

publicité

Un produit de luxe au même titre que le caviar

Ces « Jets de houblon » sont des produits de luxe, aussi inaccessible que le caviar.

Son kilo peut coûter jusqu’à plus de 1000€ aux enchères ! Et pourtant, le houblon sauvage est trop fréquemment malmené.

La fleur du houblon sert à fabriquer la bière. « Ce sont les cônes produits par les pieds femelles qui procurent à l’alcool préféré des Français son amertume si caractéristique« , est-il expliqué dans les colonnes de tf1info.

A quelle partie de l’année se récolte-t-elle vraiment ?

Sa récolte se fait uniquement une petite partie de l’année, habituellement entre février et mars. les restaurateurs et les gastronomes n’hésitent pas à débourser une fortune pour en avoir.

Une petite poignée seulement de producteurs à travers le monde s’est mise à cultiver ce légume qui ne se conserve pas plus d’une journée et demie.

«Historiquement, la culture du houblon est localisée en Alsace et dans le Nord», indique Elisabeth Pierre, zythologue (spécialiste de la bière), auteure et consultante. Ces territoires représentent plus de 95% de la production française.

Pourquoi cette plante qui pousse dans nos forêts coûte-t-elle aussi chère ?

Chaque pousse de houblon sauvage ne pèse qu’environ un gramme. Sans compter que seuls « les trois premiers centimètres sont comestibles », précise le site Mon Jardin, Ma Maison. Le « reste est trop ligneux » pour être mangé.

Le jet de houblon est surtout « recherché pour sa finesse ». Les jeunes pousses sont plus succulentes que le soja et aussi fines et croquantes que les asperges sauvages « avec des notes de fruit sec. »

Les pharmacies spécialisées et herboristeries commercialisent également les cônes de houblon en guise de compléments alimentaires, d’huiles essentielles ou encore de préparations pour infusion.

« Mélangés à de l’eau bouillante, ils peuvent traiter l’insomnie et apaiser le système nerveux grâce au lupulin, aux vertus calmantes et aphrodisiaques ».

En plus de soulager les douleurs menstruelles, les substances contenues dans le houblon préviendraient « les caries ou l’inflammation des gencives ».