Avis aux fashionistas ! Ce mi-juin, le spécialiste du déstockage Noz propose 190 000 pièces de la marque Esprit à prix cassé ! C’est l’occasion de faire des bonnes affaires si vous souhaitez renouveler votre garde-robe. Plus d’informations dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

La marque Esprit dépose le bilan en Europe.

Après Minelli en mai dernier, Esprit s’invite chez le leader européen du déstockage. La chaîne de magasins de vêtements a annoncé le 15 mai « avoir déposé le bilan pour ses activités en Europe ».

Cette annonce affecte sa filiale Europe et six autres sociétés allemandes du groupe. Et comme c’est le cas dans le secteur, le problème reste le même.

« Au cours des dernières années, les filiales ont dû faire face à des coûts extrêmement élevés dus à l’inflation, aux taux d’intérêt et aux prix de l’énergie, aux séquelles du coronavirus et les conséquences des conflits internationaux », détaille la marque.

publicité

« Les 15 magasins de la marque » ont mis la clé sous la porte

Durant la pandémie de la Covid-19, Esprit avait déjà fait l’objet d’une « première procédure d’insolvabilité« , ayant conduit à « la suppression d’1/3 de ses effectifs » ainsi que la fermeture de ses « 100 points de vente ».

Les filiales d’Esprit en Suisse et en Belgique ont déposé le bilan depuis mars et avril dernier. D’autres filiales pourraient suivre. « Les 15 magasins en propre de la marque » ont dû revendre leur stock.

Bon plan pour juin : 190 000 vêtements et chaussures de la marque Esprit à -60 % chez Noz

Comme à l’accoutumée, Noz n’est pas bien loin. Le spécialiste du déstockage a racheté quelques 190 000 pièces de la marque Esprit, provenant de près d’une dizaine de ses boutiques belges liquidées.

Prêt-à-porter, chaussures, accessoires … Elles seront bientôt proposées à la vente et à petits prix chez NOZ, soit à -60 % de leurs prix d’origine.

Ces pièces sont tous « issus des dernières collections homme et femme ». Les premiers arrivages seront disponibles « dans les 322 magasins Noz de France » à partir du 19 juin prochain.

L’autre rendez-vous avec « la collection automne-hiver »

La seconde vague, sera quant à elle, prévue à la rentrée 2024. Celle-ci « mettra (surtout) à l’honneur la collection automne-hiver », précise le communiqué de Noz transmis au portail actu.fr.

Quant aux boutiques gérées par des indépendants, et le site de vente en ligne de la marque, révèle le communiqué de Noz, ils « poursuivent leurs activités en Belgique ».

Pour vous tenir informés des arrivages, le groupe invite les clients à consulter la page Facebook de leur magasin.