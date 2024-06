Grâce à ce coup de pouce financier encore peu connu, les personnes âgées peuvent prétendre jusqu’à plus de 3000 euros d’aide. On vous aide à y voir plus clair.

publicité

« Secours financier » : Jusqu’à 3500 € d’aide pour les seniors !

En période difficile, cette aide financière spécifique peut vous servir à supporter des dépenses importantes, notamment lorsque celles-ci sont engagées dans le cadre d’un déménagement.

En effet, changer de domicile pèse beaucoup sur le budget. Un peu d’aide ne sera certainement pas de trop pour les seniors éligibles. Mais celle-ci n’est pas toujours connue des potentiels bénéficiaires.

Cette aide au déménagement pour seniors est versée par les caisses de retraite en soutien à leurs assurés.

publicité

En fonction des organismes de retraite, la prise en charge des dépenses engagées dans ce sens, peut être partielle ou totale.

Pour en bénéficier, trois critères principaux sont pris en considération : l’ancien métier du retraité, l’âge de l’affilié ainsi que son niveau de ressources.

Cette aide du Carsat

Les seniors qui font face à des dépenses imprévues et importantes ( réparations urgentes du logement, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou un déménagement) peuvent compter sur le secours financier exceptionnel octroyée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

Le secours financier du Carsat s’élève au maximum à 780 euros. Ce n’est pas la seule organisme verseur de ce type d’aide.

Aides au déménagement des caisses de retraite complémentaire

Secours financier des retraités de l’Agirc-Arrco

Certaines caisses de retraite complémentaire dont l’Agirc-Arrco prévoient aussi ce coup de pouce pour prendre en charge une partie des frais liés au déménagement des retraités affilés à ce régime.

L’aide est ici plafonnée à 3 500 €. Elle peut couvrir jusqu’à 65 % des frais engagés totaux. Selon chaque cas, le service action sociale de chaque caisse de l’Agirc-Arrco étudie les demandes des retraités qui déménagent.

L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques propose également un soutien du genre à ses assurés retraités.

L’aide au déménagement de l’Ircantec

L’aide au déménagement de l’Ircantec « peut couvrir au maximum 90 % des dépenses ».

Pour en bénéficier, les seniors affiliés à l’Ircantec doivent néanmoins totaliser un minimum de points (900 points pour une retraite personnelle et 450 points pour une retraite de réversion).

Il faut avoir cotisé au moins 10 ans et toucher des ressources annuelles qui ne dépassent pas 15 053 euros pour une personne seule, ou 24 008 euros pour un couple.

Comptez 5 611 euros supplémentaires par enfant à charge âgé de moins de 21 ans.