Déménager a un coût et c’est indéniable. Fort heureusement, des aides financières existent pour soutenir votre pouvoir d’achat, comme la Prime de déménagement. Êtes-vous éligible à cette aide ? Nous faisons le point pour vous.

Une étape incontournable de la vie de famille.

A moins que vous ne soyez déjà propriétaire, cette étape est indissociable de la vie d’une famille. Que vous sollicitiez un professionnel du déménagement ou que vous vous en chargiez vous-même, cela revient au même : il faut débourser de l’argent et la facture peut vite grimper.

Pour vous aider à faire face à ces dépenses, certains ménages peuvent compter sur la prime de déménagement. Mais faut-il encore remplir tous les critères pour y avoir droit.

Déménagement : êtes-vous admissible à une prime ?

Comme rappelé dans les colonnes de SeLoger, ce coup de pouce ne s’adresse uniquement qu’aux familles avec au moins trois enfants et dont le déménagement vise à améliorer leur qualité de vie, et non d’un départ pris sur un coup de tête.

« Vous avez droit à l’aide personnalisée au logement (APL) ou à l’allocation de logement familiale (ALF) pour votre nouveau logement« dans les six mois suivant l’installation.

En outre, il convient de souligner qu’un ménage, même éligible, ne peut cumuler la prime de déménagement avec d’autres allocations couvrant les frais liés au déménagement.

La Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) est l’organisme en charge du versement de ce coup de pouce.

A quel montant de la prime de déménagement pouvez-vous prétendre ?

Le montant de la prime est fonction du nombre d’enfants composant le foyer demandeur et « correspond aux dépenses réellement engagées pour votre déménagement, dans une certaine limite », précise le site du service public.

Ce montant est calculé en prenant en compte les frais justifiés du déménagement (facture acquittée de déménageur ou de la société qui a loué le véhicule, frais d’essence…), plafonnés à 240% des allocations familiales.

Tableau – Prime de déménagement – Montant maximum en fonction du nombre d’enfants à charge Enfants à charges Montant maximum 3 enfants 1 070,23 euros 4 enfants 1 159,42 euros Par enfant supplémentaire 89,19 euros

Source : service-public.fr

En règle générale, il fait l’objet d’un seul versement. Néanmoins, les plus précaires peuvent toujours « solliciter une avance sur présentation d’un devis ». Celle-ci peut aller de « 50 % à 75 % du montant du devis », dans la limite de la prime totale due.

Pour la demande de la prime de déménagement, « vous devez envoyer à la Caf, dans un délai de 6 mois maximum après le déménagement, un dossier constitué du formulaire cerfa n°11363 » ainsi que les justificatifs des dépenses engagées.

Pour vous aider à déménager, il y a aussi l’aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL), les aides d’Agri-mobilité ou encore d’Action logement.