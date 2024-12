Ces locataires qui finissent avec une taxe d’habitation à cause de la date de leur déménagement

Avis aux locataires : méfiez-vous de cette date pour votre déménagement et éviter de payer une taxe d’habitation supplémentaire ! On vous aide à y voir plus clair.

La taxe d’habitation étant établie au 1er janvier de la date d’imposition, de nombreux locataires se retrouvent avec deux factures fiscales.

Les locataires sont également soumis à la taxe d’habitation sur le logement qu’ils occupent au 1er janvier, même s’ils déménagent en cours d’année.

En effet, comme souligné sur le site des impôts, « la taxe d’habitation est toujours établie pour l’année entière. Aucun prorata n’est effectué en fonction de la durée d’occupation de votre ancien logement. C’est le principe de l’annualité ».

« Si au 1er janvier, vous étiez en possession de 2 baux d’habitation, l’administration va considérer qu’un des logements est votre résidence principale, donc vous ne payerez pas de taxe d’habitation dessus, mais l’autre va être considérée comme une résidence secondaire, donc vous y serez assujetti. », explique d’ailleurs la Direction générale des finances publiques.

Pour la taxe d’habitation, les contribuables ont « jusqu’au 15 décembre pour payer s’ils souhaitent la régler en espèces, chèques, titre interbancaire de paiement ou virement, et jusqu’au 20 décembre s’ils vont la régler en ligne ».

Il est, par ailleurs, important de bien prendre garde à la date à laquelle vous comptez déménager pour éviter de payer deux fois.

Supposons que vous déménagiez. Si le bail d’habitation de votre ancien logement va jusqu’au 10 janvier et que vous ayez déménagé dans votre nouveau bien au 1er janvier, illustre le site Merci Pour L’Info. Vous avez donc deux baux en même temps à date du 1er janvier.

Qui doit encore payer la taxe d’habitation en 2024 ?

La taxe d’habitation s’applique à toute personne occupant un logement, qu’elle en soit propriétaire ou locataire. Toutefois, elle ne concerne plus les résidences principales (après sa suppression définitive le 1er janvier 2023), uniquement les résidences secondaires.

Son calcul est basé sur la valeur cadastrale du logement et de ses dépendances. Rappelons que les taux sont votés par les collectivités locales. Ils font également l’objet d’une revalorisation tous les ans.

Ce réflexe pour éviter de payer double !

Si donc, vous faites bien attention à votre date de déménagement, vous pourrez éviter le risque de chevauchement de date. Ainsi, « vous n’aurez pas de taxe d’habitation à payer pour le nouveau logement dans lequel vous venez d’emménager en cours d’année ».