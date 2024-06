Miser sur votre jardin pour compléter vos revenus, y avez-vous déjà pensé ? Pour les propriétaires, cela peut vite devenir lucratif. On vous aide à y voir plus clair.

publicité

Louer son jardin, un business qui rapporte !

Le concept de jardins-prives.com, lancé par Pascale Krief, a le vent en poupe. Depuis sa création en 2016, son chiffre d’affaires augmente de 20% par an, rapporte Le Monde.

Ce type de location façon AirBnb est en plein essor depuis la fin des confinements.

« On a constaté, dès 2020, que les gens avaient besoin de se retrouver avec leur famille, leurs amis et quoi de mieux que de le faire en pleine nature ? Il y a suffisamment d’espace pour que chacun puisse se protéger », Poursuit-elle.

publicité

« On tourne aujourd’hui autour de 150 locations par mois », confiait la cofondatrice de la plateforme au journal.

Même son de cloche du côté de Benjamin Poutier, dirigeant de We Peps, une autre plate-forme de location de jardins entre particuliers, peut-on lire dans Le Monde. Selon M. Poutier, son chiffre d’affaires a bondi de 400 % en 1 an.

«C’est très agréable. »

Jérémy Benchetrit, habitant de grande ville, passe depuis plusieurs années par le site jardins-prives.com. « Ça pallie le fait de ne pas pouvoir partir en vacances », confie-t-il aux Échos.

« Le propriétaire qui nous loue le jardin nous laisse l’intégralité de l’espace, ajoute-t-il. On est complètement entre nous, dans l’intimité, fait-il allusion à sa famille ou (parfois) à son cercle d’amis. Il y a des jeux pour les enfants, des toboggans, des balançoires, même un barbecue ou une plancha. C’est très agréable. »

Pour louer leur espace de verdure, les propriétaires de jardin demandent entre 100 à 150 euros pour l’après-midi. Il arrive que la location s’étende jusqu’à la soirée.

« On est entre 10 et 15 participants à chaque fois, ce qui fait entre 10 et 15 euros par personne. Je trouve que c’est assez abordable, indique Jérémy. C’est moins cher qu’une séance de cinéma qui ne dure qu’une heure et demie. Là, on passe tout un après-midi ensemble », vante-t-il le concept.

Une source de revenus réguliers pour beaucoup de propriétaires !

« Des fois, on n’intervient pas du tout, les clients viennent, prennent une décoratrice. On ne les entend même pas. On fait notre vie là-haut dans la maison », précise au Monde, Renyel Pan qui met en location ses 600 mètres carrés extérieurs depuis 2019.

Avec 90 euros de l’heure, souligne-t-il, il a « de quoi entretenir sa maison familiale centenaire ».

Samir met également régulièrement son grand jardin des Yvelines en location, indique Les Echos.

« Nous faisons toujours un état des lieux et un chèque de caution est déposé au préalable. ». Jusque-là, se réjouit-il, il n’a encore jamais eu à garder la caution.

Jusqu’à 6000 euros par an !

Les revenus générés par cette activité vont entre 1500 et 6000 euros par an, avec une moyenne d’environ 3000 euros.

Si vous disposez d’un jardin attenant à votre domicile, vous pourrez bien booster vos revenus avec. Qu’en dites-vous ?