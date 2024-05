Vacances d’été en van : plus économique qu’une chambre Airbnb ?

Pour cet été 2024, selon le dernier sondage d’OpinionWay, 40% des Français se préparent à renoncer à partir en vacances en raison d’un manque de moyens financiers. Si le principal obstacle réside dans le coût relatif à la location d’un logement, très peu de gens sont informés sur le tarif des vacances en optant pour un van. Cette alternative est-elle plus économique que de prendre une chambre Airbnb ?

6 Français sur 10 ne réservent pas leurs vacances par manque d’argent…

1217 euros. Le budget moyen des Français consacré aux vacances d’été 2024 a connu une hausse de 100 euros par rapport à l’année précédente, selon le sondage annuel d’OpinionWay.

Néanmoins, ils seront moins nombreux à vouloir partir, un phénomène qui ne s’est jamais produit au cours des quatre dernières années.

Si cela s’explique en partie par la tenue des Jeux olympiques, c’est surtout l’inflation généralisée qui empêche le plus grand nombre de profiter des vacances estivales.

En d’autres termes, 6 Français sur 10 n’ont pas les moyens de faire des réservations faute de ressources financières suffisantes.

Airbnb en forte augmentation

Au cours de l’année 2023, c’est encore Airbnb qui a battu le record mondial en matière d’hébergement en enregistrant 448 millions de réservations. Dans cette statistique époustouflante, 173 millions proviennent de la France.

Si cette plateforme d’hébergement entre particuliers a la réputation d’être la plus abordable sur le marché, elle a connu une hausse de 26% par rapport à ses tarifs appliqués en 2019.

Actuellement, dans l’Hexagone, il faut prévoir jusqu’à environ 142 euros par jour pour espérer séjourner dans une maison Airbnb.

Ce qui fait à peu près 1000 euros par semaine, sans compter le budget repas et celui du déplacement. Une lourde dépense qui peut être diminuée en optant pour une seule réservation de van aménagé.

Vacances d’été 2024 : louer un van pour surmonter les contraintes financières ?

Généralement, la location se fait à travers une plateforme de location professionnelle. Celle-ci assure toutes les démarches administratives nécessaires telles que le contrat de location, l’assurance, etc.

Un van aménagé, chez Yescapa par exemple, est disponible « dès 80 euros la nuit pour juillet-août, soit 560 euros la semaine ».

«Un vrai bon plan pour les familles qui veulent découvrir un département en France, sans exploser le compteur kilométrique du véhicule », explique la plateforme française.

Autres dépenses à absolument prévoir avec un van aménagé

Mais au-delà du langage commercial, il est essentiel de tout prévoir et d’être attentif à chaque détail avant de faire votre choix. En effet, pour définir votre budget vacances d’été, prenez en compte les dépenses liées au carburant et surtout aux péages.

Pour un van avec une hauteur de plus de 2 mètres, il est catégorisé « en classe 2 et coûte 30% à 50% plus cher au péage qu’un véhicule lambda », comme le précise Yescapa.