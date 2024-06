Bonne nouvelle pour les seniors de plus de 65 ans, ils vont cette année payer moins d’impôts grâce à cet avantage appliqué automatiquement. On vous aide à y voir plus clair à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Les retraités de plus de 65 ans vont payer moins d’impôts en 2024, et c’est automatique !

La campagne 2024 de déclaration des revenus 2023 a rappelons-le, pris fin ce début juin pour les départements de la zone 3.

Cette année, les personnes âgées de plus de 65 ans jouissent d’un avantage qui leur permet d‘alléger leurs impôts 2024. Il s’agit du dispositif de l’abattement fiscal.

Qu’est-ce que c’est que ce dispositif ?

Il s’agit d’« une déduction appliquée à un montant donné. Il vient réduire la base d’imposition du contribuable (c.f impôt sur le revenu)« .

Il peut soit « être forfaitaire soit correspondre à un pourcentage », peut-on lire dans les colonnes de Selexium.

L’administration fiscale distingue six types d’abattements fiscaux différents dont celui dont il est question ici : l’abattement lié aux conditions de ressources des personnes invalides ou seniors.

Le contribuable n’a en effet aucun calcul à faire. Comme précisé sur le site, « il est directement compris dans le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) ». En bénéficie-t-on automatiquement ?

La réponse est oui. En effet, « il n’y a pas de demande spécifique à faire, ni de case à cocher ».

Peu importe le domaine concerné ( frais professionnels des salariés, successions, plus-values immobilières ou celui qui nous intéresse), c’est le fisc « qui applique les abattements fiscaux ».

Quelles conditions de ressources pour en bénéficier ?

Toutefois, relaie le site de tf1info, « il y a deux conditions cumulatives à remplir » pour y avoir droit.

Comme détaillé sur le site des finances publiques, il faut « avoir au moins 65 ans depuis l’année dernière, au 31 décembre 2023 » et appartenir à un foyer modeste.

Durant votre déclaration de revenus, deux paramètres sont donc pris en compte, « les montants déclarés et votre situation familiale ».

« Vous l’avez compris, ce sont les revenus de votre foyer fiscal au sens large qui sont pris en compte« , confirme d’ailleurs Nathalie Aflalo, avocate spécialisée en droit fiscal.

Si votre revenu net global est inférieur à 17.200 €, vous pouvez prétendre à un abattement de 2.746 €. S’il est compris entre 17.200 et 27.670 €, il sera à hauteur de 1373 €. Au-dessus de 27.670 €, aucun abattement ne s’applique.

Quid des contribuables mariés ?

« Pour des contribuables mariés ou pacsés qui ont chacun plus de 65 ans et dont les revenus globaux n’excèdent pas ces limites, l’abattement est cumulable« , souligne Aurore Couderc, autre avocate spécialisée en droit fiscal.