Découvrez ces aides indispensables qui peuvent faire toute la différence dans le quotidien des seniors invalides. Décryptage.

publicité

Seniors invalides : ces aides indispensables qui vont améliorer considérablement votre qualité de vie

AAH

Saviez-vous qu’il en existe plusieurs en France ? L’une des principales aides financières est l’allocation aux adultes handicapés (AAH), une aide dont l’attribution est décidée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Cette aide la Caf ou du MSA s’adresse aux personnes handicapées âgées de 20 ans ou plus, résidant en France de façon stable et régulière; avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou entre 50% et 79% pour ceux en situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Les plus de 16 ans peuvent également en bénéficier « si le demandeur n’est plus à charge de ses parents pour le calcul des prestations familiales ».

publicité

Le fonds départemental de compensation du handicap (FDC).

Les personnes invalides de plus de 60 ans peuvent par ailleurs demander le fonds départemental de compensation du handicap (FDC). Géré par les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ce dispositif vise à combler les frais restants à charge après le versement de la PCH, afin que les seniors puissent maintenir leur autonomie et leur qualité de vie. Seule condition : l’éligibilité à la PCH.

La Prestation de Compensation du Handicap est versée par le département pour la prise en charge des dépenses liées à l’aménagement du logement, l’aide humaine, les aides techniques, les aides animalières et les charges spécifiques ou exceptionnelles.

Aides à l’aménagement du domicile/ Aides aux logements

Le maintien à domicile des seniors invalides de plus de 60 ans nécessite souvent des aménagements spécifiques. Des aides sont prévues à cet effet, à savoir l’aide MaPrimeAdapt’ accordée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et locataires peuvent tous en bénéficier sous conditions de ressources.

Le prêt à l’amélioration de l’habitat (PAH) est un prêt octroyé par la CAF ou la MSA pour le financement des travaux d’aménagement du logement. Certains peuvent aussi recourir aux aides au logement comme l’aide personnalisée au logement et l’allocation de logement sociale.

Les aides à la santé

Les personnes aux ressources modestes peuvent aussi prétendre à la complémentaire santé solidaire pour une prise en charge à 100% des dépenses de santé. Le bilan de santé gratuit est un dispositif de l’Assurance maladie qui permet aux plus de 60 ans de profiter « d’un bilan de santé complet et gratuit tous les cinq ans ». Sans omettre les actions de prévention et d’accompagnement.

Pour faciliter les déplacements, les seniors invalides de plus de 60 ans peuvent également prétendre aux aides à la mobilité et aux transports dont la carte mobilité inclusion (CMI), du transport adapté (un service de porte-à-porte), des aides financières de l’Agefiph pour l’acquisition ou l’aménagement de véhicules ou encore la réduction sur les titres de transport dans les trains, bus et tramways.

Il leur est possible de jouir des services d’aide et d’accompagnement à domicile (aide à la toilette, la préparation des repas ou l’entretien du domicile) financés en partie par les caisses de retraite, les départements ou encore les organismes de sécurité sociale.

Les invalides peuvent solliciter certaines aides pour réduire le coût des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).