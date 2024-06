Impôt 2024 : une erreur ou un oubli dans votre déclaration de revenus ? Voici comment la corriger même après la date butoir

La date limite pour remplir votre déclaration est-elle déjà passée et vous constatez qu’il y a eu une erreur ou une rectification à faire vous concernant… Que l’enjeu soit de taille ou pas, sachez qu’il est tout à fait possible de corriger l’information que vous souhaitez. CafeBagdad vous explique comment faire.

publicité

Revenus fonciers mal déclarés, crédit d’impôt non réclamé ( vous n’en avez eu connaissance que très récemment !)… Pas de soucis, ce n’est pas encore trop tard pour vous.

Si la date butoir correspondant à votre département est bel et bien passée (et que vous l’avez respectée), vous pouvez encore à tout moment corriger votre déclaration de revenus via l’appli Impots.gouv ou via le formulaire dédié sur impots.gouv.fr.

Rassurez-vous, cela n’entraînera aucune pénalité de retard pour vous. Il est à noter que « le service de déclaration en ligne reste accessible jusqu’au mercredi 26 juin inclus« , comme précisé dans les colonnes du site MoneyVox.

publicité

Prochaine réouverture du service le 31 juillet prochain

A compter du 27 juin prochain, il n’est plus possible de rectifier le tir… « jusqu’à l’ouverture du service de correction en ligne », le 31 juillet 2024.

En même temps, vous devez recevoir votre avis d’impôt sur le revenu. Si vous vous rendez compte d’un petit oubli, le service sera accessible jusqu’au 4 décembre 2024 via la rubrique « Corriger ma déclaration ».

De là, vous pourrez non seulement « accéder à votre déclaration remplie » mais aussi, « rectifier, cocher ou décocher toutes les cases erronées« .

Vous devez obtenir un email de confirmation pour accuser réception de votre déclaration corrective.

Si besoin est, n’hésitez pas à corriger « tous les montants précédemment renseignés ». Pour la situation de famille, vous devez utiliser la messagerie sécurisée sur impots.gouv.fr si l’erreur porte sur votre situation de l’année 2023.

Pour signaler un mariage, une naissance ou un divorce survenu en 2024, allez à la rubrique « gérer mon prélèvement à la source » de votre espace personnel.

Pour vos coordonnées bancaires, il y a déjà le bouton « mettre à jour vos coordonnées bancaires », accessible dans la même rubrique.

Que vous rectifiez en ligne ou sur papier, vous recevrez un deuxième avis d’impôt que la DGFiP éditera après votre déclaration rectificative.

Il sera accompagné de la mention : « avis d’impôt correctif vous est adressé par courrier, dans la plupart des cas dans un délai de 3 semaines environ ».

Et si vous avez opté pour le format papier ?

Si vous faites partie des contribuables qui ont opté pour la déclaration en mode papier, vous devez envoyer un courrier mentionnant la modification à apporter à votre centre d’impôts (l’adresse s’affiche sur la 1ère page de votre dernier avis d’impôt).

Seconde option : déposer une nouvelle déclaration en format papier. Indiquez en évidence sur la 1ère page la mention « Déclaration rectificative – Annule et remplace ».