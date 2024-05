Allez-vous vous lancer dans la location de biens ? Si oui, vous devez absolument mettre en place ces stratégies pour améliorer vos rendements. Des astuces qui ont fait leur preuve. CafeBagdad vous fait le point sur la question.

Investissement locatif : astuces pour générer le plus de revenus possibles

Force est de constater que l’investissement locatif reste l’un des placements les plus rémunérateurs du marché. Mais faut-il encore bien vous préparer !

Plus-value incluse, placer son argent dans le secteur immobilier peut être très intéressant. En effet, cet investissement peut vous rapporter jusqu’à deux ou trois fois plus qu’un Livret A ! Pas étonnant que des milliers d’épargnants s’y laissent tenter tous les mois.

Néanmoins, quelques précautions doivent être prises afin que l’opération soit un franc-succès.

Côté loyer, la fidélité de l’occupant est très déterminant en matière de rentabilité et ce, plus que le prix de la location. N’hésitez pas de « proposer un tarif 5% au-dessous du marché si un bon locataire accepte de s’installer chez vous plusieurs années ».

La priorité est d’avoir un locataire. Aussi, pensez à consulter les agents immobiliers afin qu’ils vous renseignent sur les quartiers et les types d’habitation les plus plébiscités.

Il faut également connaître les adresses les plus délaissés pour ne surtout pas y investir.

L’environnement aux alentours pèse également beaucoup dans la balance ( écoles, commerces, transports…). Il importe de remplir aux attentes des locataires visés.

Renseignez-vous au sujet des projets urbains qui peuvent valoriser votre bien sur le long terme (supermarché par exemple) ou, au contraire, qui peuvent le nuire (c’est le cas par exemple de la présence d’un tour HLM).

A quel rendement s’attendre ?

Vous pouvez vous attendre à un rendement brut d’environ 4% par an, soit 4% de la valeur de votre bien chaque année.

Pour les petits appartements, le rendement peut être plus intéressant.

Question rendement réel : il faut savoir que « la rentabilité ne se mesure pas du tout en rapportant uniquement les loyers au prix d’achat« .

Comme expliqué dans les colonnes du magazine Capital, « vous devez retrancher 1,5 ou 2 points aux 4 à 5% ainsi calculés pour obtenir un rendement net ».

Plus-value réalisée à la revente.

Et pour cause votre bien peut rester vacant un mois par an. Mais il y a aussi de fortes chances à ce « que vous tombiez sur un habitué des impayés« . Sans omettre d’autres dépenses inévitables : comme le cas des impôts, des charges ou encore les frais relevant de l’entretien…

Choisissez votre bien avec précaution pour vous rattraper avec la plus-value de revente. Il est possible qu’elle dépasse 20% à dix à quinze ans.