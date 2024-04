Découvrez comment la SCPI CORUM Origin a généré l’énorme plus-value de plusieurs millions d’euros pour ses investisseurs. Explications.

SCPI CORUM Origin : une plus-value record de plusieurs millions d’euros

« La première vente immobilière de CORUM Origin en 2024 a été finalisée. Grâce à cette transaction, une plus-value de près de 4,5 millions d’euros a été enregistrée », annonce portail-scpi.fr.

Une nouvelle qui ne manquerait pas de réjouir ses associés qui pourront dès « mi-avril, bénéficier au prorata du nombre de parts souscrites au 31 mars 2024″. Les investisseurs auront droit à un dividende de 1,32 € par part.

Caractéristiques du bien concerné.

Cette vente concerne « un immeuble commercial de 20 000 m² à Venlo, à l’est des Pays-Bas ».

« Alors que la période est surtout favorable aux acheteurs, cette plus-value confirme la qualité du patrimoine de CORUM Origin et le soin avec lequel les immeubles sont achetés », souligne l’entreprise de gestion.

CORUM Origin a cédé un immeuble pour un montant de 19,6 millions d’euros, soit 31% de plus que son prix d’acquisition initial en janvier 2016 (soit 15 millions d’euros). La vente a généré une plus-value de 4,6 millions d’euros, soit 14% de plus que son prix d’expertise en décembre 2023.

Cette plus-value record s’ajoute à celle déjà distribuée aux associés en décembre 2023. Il s’agit d’un actif de qualité en situation stratégique.

L’immeuble est situé à proximité des pôles logistiques. Il est occupé par un locataire de qualité, une entreprise spécialisée dans la location d’espaces de vente,ce qui sous-entend un revenu locatif stable et sécurisé. Il a changé de propriétaire depuis le 25 mars dernier.

Un taux de distribution supérieur à 6% depuis sa création.

CORUM Origin multiplie les taux de distribution supérieurs à 6% depuis 2012, année correspondant à son lancement. Pour l’exercice 2023, « ce taux s’établit à 6,06% ».

Comme tous les ans, la société de gestion a une fois de plus atteint son objectif de rendement (net de frais de gestion). « Son TRI sur 10 ans s’établit à 6,84% », dévoile la plateforme portail-scpi.fr.

Malgré « un contexte plus difficile à l’échelle du marché de la pierre papier, les associés n’ont pas subi de baisse du prix de part. De même, il n’y a pas de parts en attente de retrait », est-il souligné.

Pour le 4ème trimestre 2023, la performance locative a une fois encore été au rendez-vous. Et pour cause : « Son TOF s’établissait à 97,37% et son TOP à 95,93% en fin d’année ».

Pour votre information, la SCPI européenne est accessible dès 1 135 euros. Le contrat d’assurance vie CORUM Life compte parmi les principales méthodes d’investissement.

Il est par ailleurs, « possible d’investir à crédit ou en démembrement de propriété. » Vous pouvez choisir le mode d’investissement qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs.