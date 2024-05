Taux immobilier : « Le point bas est désormais derrière nous... », cette bonne nouvelle qui vient de tomber pour les emprunteurs

Les beaux jours sont déjà là pour les emprunteurs ! Focus sur ces bonnes nouvelles concernant le taux de crédit immobilier.

publicité

Un meilleur capacité d’emprunt !

Cela fait plusieurs mois déjà que les signaux repassent au vert en matière de prêt immobilier. 2024 va-t-elle enfin signer la fin de la crise ?

Les taux de crédit immobilier poursuivent leur baisse généralisée dans toute la France. Cela signifie pour les emprunteurs, une amélioration de leur capacité d’emprunt.

A quoi s’attendre ce mois de mai ?

« En mai, la plupart des banques ont à nouveau baissé leurs taux de crédit, annonce le courtier Vousfinancer, et ce, avec des diminutions de taux de 0,10 point en moyenne. En moyenne, il est actuellement possible d’emprunter à 3,65% sur 15 ans, 3,85% sur 20 ans et 4% sur 25 ans, mais les taux les plus bas négociés atteignent 3,4% sur 15 ans, 3,5% sur 20 ans et 3,8% sur 25 ans. », détaille le courtier.

publicité

De son côté, le courtier Meilleurtaux fait état « d’un taux moyen à 3,69% sur 20 ans en moyenne« , rapporte le site MoneyVox. Le mois dernier, c’était encore à 3,84%.

« Les banques ont la volonté de proposer des taux attractifs à un moment crucial de l’année, souligne Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer et ce, explique-t-elle, pour deux raisons : le printemps de l’immobilier mais aussi la reprise du marché ».

« Mais elles sont aussi la volonté de prêter tout en gardant des marges convenables. Pour autant ces nouvelles baisses de taux sont une très bonne nouvelle, sans doute liée à l’anticipation de la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne qui devrait intervenir en juin », poursuit-elle.

« On constate de fortes décotes avec des taux négociés aux alentours 3,5% »

« C’est aussi pour cela qu’on constate actuellement de fortes décotes avec des taux négociés parfois pour leur cible de clientèle aux alentours 3,5% », indique-t-elle auprès de MoneyVox.

« La plupart des acteurs continuent à se repositionner et la capacité d’emprunt des particuliers augmente mois après mois. La dynamique entamée depuis le début de l’année se confirme donc, et la baisse des taux directeurs de la BCE, désormais quasiment actée pour juin, devrait renforcer cette tendance », confirme Pierre Chapon, président de Pretto.

Taux immobilier : « Le point bas est désormais derrière nous… », cette bonne nouvelle qui vient de tomber pour les emprunteurs

« Par rapport au dernier trimestre 2023, le rebond est très marqué avec 30% de projets qu’acquisition en plus et 20% de mandats supplémentaires, analyse Julie Bachet. On sent bien que le point bas est désormais derrière nous… Et les chiffres du mois d’avril font plus que confirmer cette tendance ! Ce retour des emprunteurs devrait se répercuter sur la production de crédit des prochains mois », se félicite cette dernière.

.