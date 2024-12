Exonération d’impôts pour retraités : quelles conditions faut-il remplir en 2025 ? On vous aide à y voir plus clair.

Retraités aux ressources limitées : qui peut prétendre à une exonération d’impôts en 2025 ?

C’est votre revenu fiscal de référence (RFR) obtenu en juillet-août 2024 sur l’imposition des revenus de 2023 qui détermine l’exonération d’impôts sur vos pensions de retraite versées en 2025.

Comme rappelé sur le site des impôts, « sauf mesure d’exonération spécifique, les pensions de retraite sont des revenus imposables et cela quel que soit votre régime de retraite ou la forme des versements ».

« Depuis le 1er janvier 2019 et l’instauration du prélèvement à la source (PAS), les pensions de retraite sont soumises à la retenue à la source. Le montant que vous percevez est donc un montant net de prélèvement à la source. », peut-on lire sur impots.gouv.fr.

Les pensions de retraite sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR), et le taux d’imposition est identique à celui appliqué sur les revenus d’un actif.

Le projet de budget 2025 prévoyait une revalorisation de 2% du barème de l’impôt sur le revenu (IR) pour suivre l’inflation.

Cette mesure aurait permis d’exonérer de nombreux retraités à faibles revenusde l’impôt sur leurs pensions de retraite.

« Les nouveaux seuils sont fixés à 17 084 euros pour une part fiscale et 32 258 euros pour deux parts fiscales ».

Quels risques avec la chute du gouvernement Barnier ?

Le gouvernement présentait cette mesure comme un nouvel effort pour améliorer le pouvoir d’achat de cette catégorie.

Mais avec la chute du gouvernement Barnier – cette revalorisation pourrait ne pas aboutir, et, par conséquent, l’exonération fiscale des pensions pour les retraités.

« Près de 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter, d’autres en paieront pour la première fois parce qu’on n’aura pas pu inscrire dans la loi de finances la réindexation qui est prévue (…) pour le barème des tranches d’impôt, c’est inéluctable« , prévenait Michel Barnier sur France 2 et TF1.

« Un scénario loin d’être probable » selon Éric Dor

« Un scénario improbable », selon Éric Dor, le directeur des études économiques à l’IESEG School of Management.

Il explique que c’est une pratique courante de voter le budget d’une année bien avant le début de cette année-là.

Il est donc quasi certain qu’un nouveau budget sera adopté en 2025, et qu’il inclura « nécessairement cette clause (la revalorisation de l’impôt sur le revenu, NDLR) puisque c’est l’habitude de la mettre », assurait-il.

De plus, précise Pierre Madec, économiste à l’OFCE, « même si on indexait le barème de l’IR sur l’inflation, on aurait quand même des ménages qui entreraient dans l’impôt et (d’autres qui) verraient leurs impôts augmenter, parce que leur revenu a augmenté plus vite que les prix », relaie France 24.