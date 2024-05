Lorsque vient l’année de votre départ à la retraite, remplir sa déclaration de revenus est davantage plus complexe. Et pour cause : les principaux intéressés devront y inscrire non seulement leurs salaires perçus dans une première partie mais aussi, leurs pensions dans une autre. Les personnes parties à la retraite en 2023 doivent redoubler d’attention vis-à-vis d’un autre détail.

Impôts 2024 : cette petite ligne de la déclaration que certains retraités feraient mieux de remplir

En effet, les nouveaux retraités doivent prendre soin d’effectuer une petite opération pour éviter un supplément. Celle-ci doit porter sur votre prime de départ à la retraite.

Rappelons que l‘indemnité de départ à la retraite est octroyée par l’employeur à son salarié « qui a passé plus de dix ans au sein de son entreprise. »

Selon les cas et l’ancienneté de celui-ci, son montant oscille « d’un quart à plusieurs mois de salaire« . C’est à l’employeur de communiquer le montant de la prime de départ au fisc.

Ce que vous ne devez surtout pas oublier de faire !

Il arrive que, dans la déclaration pré-remplie, l’indemnité de départ à la retraite s’ajoute aux salaires perçus en 2023. Voilà pourquoi il vous faut effectuer un petit calcul afin de la différencier de vos revenus.

Vous devez par conséquent « soustraire le montant de cette prime de vos revenus et reporter ensuite son montant total dans la case 0XX de la déclaration 2042 C complémentaire« . Souvent, la prime de départ est « ajoutée au total de leurs revenus ».

Que risquez-vous en cas d’oubli ?

Si vous omettez de le faire, votre indemnité de départ à la retraite risque de faire gonfler vos revenus. Résultat : « vous serez imposé sur le montant total » et donc, « pourriez passer dans une tranche supérieure ».

Si vous identifiez clairement ladite prime, elle ne sera « imposée que sur un quart de son montant« si vous prenez votre retraite de votre propre initiative.

Si en revanche, « vous faites valoir vos droits dans le cadre d’un plan social », peut-on lire sur tf1info, « le montant de votre indemnité de départ est totalement exonéré ».

Et si votre employeur vous met à la retraite ?

En cas de mise à la retraite d’office par votre patron, le montant est exonéré mais ce n’est pas sans limite. Ce seuil légal fixée par une convention collective ou par la loi est assez élevé.

Il s’élève souvent à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 231.840 € en 2024. Si le seuil proposé par la convention collective est inférieur, le chiffre le plus favorable est celui qui sera retenu.