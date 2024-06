Cette dépense qui fait souvent fuir tous les banquiers n’est pas le montant du découvert. C’est un détail auquel vous ne vous attendez sûrement pas ! Une experte nous décrypte tout…

Découvrez cette dépense qui fait mauvaise impression sur votre relevé de compte, vous allez vous « faire retoquer votre prêt immobilier »

Avant de répondre à votre demande de crédit immobilier (et pour s’assurer de votre capacité de remboursement), les banques passent toujours au peigne fin vos trois derniers relevés bancaire.

Si vous souhaitez faire bonne impression, il faut absolument faire attention à certaines dépenses, réputées faire repousser les banques.

Les emprunteurs doivent non seulement « gagner plus de 3 fois le montant de leurs mensualités de remboursement » mais il leur faut également (et il s’agit d’une information capitale aux yeux des banquiers)… Prouver la « bonne tenue de leurs finances personnelles ».

« Chacune des lignes de ces relevés va être analysée par le banquier, explique Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer. Nous avons déjà vu des gens se faire retoquer leur prêt alors même qu’ils étaient en dessous des 35% d’endettement et qu’ils avaient un reste à vivre suffisant, juste parce qu’ils avaient un profil qui ne plaisait pas à la banque. », poursuit-elle.

Les personnes de nature dépensière sont en effet souvent qualifiées d’un profil à risque par les établissements à crédit.

« Cela va coincer«

« Si vous consommez un mojito en boîte de nuit cela va aller, mais si vous gagnez 2 000 € par mois et que vous claquez 1 000 € en une soirée, cela va coincer« , illustre Sandrine Allonier.

Ceux qui pensent pouvoir brouiller les pistes en payant en espèces sont très loin du compte car « la banque peut leur demander de justifier le retrait d’une telle somme », est-il précisé dans les colonnes du Figaro Immobilier.

Les découverts influencent aussi grandement la décision des banquiers. « Le banquier va être particulièrement attentif à cela et s’il y a des prélèvements liés à des commissions d’intervention, cela sera même rédhibitoire », affirme l’experte.

« Le but recherché par les banques lorsqu’elles octroient un crédit, c’est de pouvoir mettre en place une relation de long terme avec leur client. Elles veulent pouvoir leur proposer des produits d’épargne, par exemple ».

Ces dépenses à éviter dans le trimestre précédant votre demande de prêt

Les jeux d’argent (casino, opérateurs de paris sportifs, comme Winamax ou La FDJ) figurent par ailleurs parmi les « dépenses à proscrire« .

« Tout est une question de proportion, tempère Sandrine Allonier, si je joue au loto 10 € par mois, cela ne sera pas gênant pour obtenir un crédit. Mais si je joue des centaines d’euros par mois, alors que je gagne 1 000 € par mois, c’est sûr que cela ne passera pas ! »

Conseils d’experte…

Pour avoir la faveur de votre banque, « il faut vraiment avoir un profil plus fourmi que cigale« . S’il le faut, reporter votre projet immobilier de quelques mois, « le temps de pouvoir présenter trois relevés de comptes propres« .