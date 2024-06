Obtenir un crédit immobilier avec un taux à 2%, c’est toujours possible en 2024, du moins dans ces établissements. Focus sur ces banques hyper généreuses.

Les primo-accédants représentent 50% des crédits.

Des banques qui prêtent à moins de 2 %, ça existe encore. Cette stratégie a un objectif bien précis : celle « d’attirer les primo-accédants prometteurs« .

Comme précisé dans les colonnes du journal économique Les Echos, « certaines banques proposent des prêts conçus pour augmenter leur capacité de remboursement« .

« D’autres, est-il indiqué, vont même jusqu’à financer les jeunes ménages à des taux nettement inférieurs à la moyenne du marché dans la limite des 10.000 à 50.000 premiers euros prêtés »

Il faut savoir que les primo-accédants représentent environ la moitié des prêts immobiliers.

D’après la Banque de France, leur proportion qui ont eu « recours à l’emprunt bancaire pour acheter leur résidence principale » demeure « inchangée » malgré la hausse des taux.

Pourquoi 2024 est-il plus difficile pour les primo-accédants ?

Si « les professionnels et les ménages s’étaient habitués à une production de 15 à 20 milliards d’euros de crédits immobiliers par mois, cette dernière est retombée à moins de 7 milliards d’euros en mars dernier« , révèle les données publiées par l’institution.

Néanmoins, est-il souligné, il a été cette année plus difficile pour les primo-accédants de « décrocher un financement » qu’avant la hausse des taux.

Un contexte qui s’explique principalement par le fait que les « vingtenaires et trentenaires soient particulièrement dépendants des conditions d’emprunt », rapporte Les Echos.

Une situation non surprenante quand on sait qu’étant « plus jeunes », ils ont typiquement une « rémunération plus basse que celle de leurs aînés« .

En outre, ils disposent également de moins d’épargne et ne peuvent donc « pas compter sur la vente d’un bien précédemment acquis ».

Emprunter en dessous de 2 %, c’est possible dans ces banques très généreuses

Pour y remédier, certaines banques n’hésitent pas à proposer des taux défiant toute concurrence à l’endroit de ces profils. Mais ce n’est pas sans conditions pouvant être strictes.

Parmi ces banques très généreuses, on retrouve La Caisse d’Epargne et son prêt Grandioz, un prêt évolutif à taux fixe qui peut s’étendre jusqu’à 25 ans.

En permettant l’éventualité d’une hausse progressive des mensualités, ce prêt permet aux emprunteurs d’augmenter leur capacité d’emprunt de 10% tout en conservant leur pouvoir d’achat.

La Banque Populaire Grand Ouest propose sur Bretagne et une partie de la Normandie, « un taux bonifié de 1 % sur une ligne de prêt de 15 000 € sur 20 ans ».

Le Crédit Mutuel en Bretagne met à disposition « des crédits à 0 % pour les 15 000 premiers euros empruntés sur une durée de 15 ans ».

Dans le Finistère, le Crédit Agricole a mis en place une offre identique, plafonnée à 20 000 € remboursables sur 20 ans.

Le Crédit Agricole n’est pas en reste. Toutefois, les offres varient selon les régions. La caisse Toulouse 31 par exemple, propose un taux de 2 % sur les 40 000 premiers euros empruntés.

Un prêt gratuit pour ces profils privilégiés

En Ile-de-France, le Crédit Agricole offre même un prêt gratuit jusqu’à « 10 % du montant emprunté, dans la limite de 50.000 € ».

Pour pouvoir en bénéficier, il faut que le bien soit peu énergivore, et certifié aux normes RT2012 ou RE2020 pour un logement neuf, ou afficher un DPE de A, B ou C.