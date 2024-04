Focus sur ces mauvaises dépenses qui vous empêchent d’obtenir facilement votre prêt immobilier à la banque. CafeBagdad vous fait le point sur la question.

La règle d’or pour obtenir un prêt

Même si les banques se remettent à financer les projets immobiliers des emprunteurs, obtenir un prêt immobilier reste toujours aussi compliqué.

Aussi, toute astuce est bonne à prendre pour mettre toutes les chances de son côté. On vous décrype tout dans les prochaines lignes de notre article.

Comme expliqué par Cécile Roquelaure, la banque exige toujours vos trois derniers relevés de compte bancaire pour l’étude de votre projet.

En effet, « le but pour la banque, c’est d’en savoir un peu plus sur votre comportement financier et sur vos façons de gérer vos finances », indique l’experte.

« Il faut montrer que vos finances sont saines, que vous n’êtes pas dans le rouge et qu’il reste de l’argent sur le compte à la fin du mois », poursuit la porte-parole d’Empruntis. Celle-ci d’entrer plus dans les détails.

Prêt immobilier : ces dépenses à éviter pour ne pas bloquer votre demande de crédit

« Il y a un gros warning sur les crédits conso, abonde Maël Bernier, porte-parole du courtier Meilleurtaux, notamment les crédits non attribués », ajoute-t-elle.

« S’il y en a un qui traîne, il est préférable de le fermer avant. » Sinon vous risquez de rebuter les banques.

Si avec un salaire de 4000 euros par mois, « vous parvenez tout de même à placer 2 000 euros, la banque va se dire que vous avez une grosse capacité d’épargne et une maîtrise de votre budget. », Souligne Cécile Roquelaure.

Les établissements bancaires passent également au crible toutes vos dépenses régulières.

Les jeux d’argent à l’instar des paris sportifs ou encore des pokers en ligne peuvent retenir la banque à vous octroyer un crédit.

Outre l’existence d’une épargne résiduelle, la règle d’or consiste à montrer que la banque ne prend pas de risques inutiles en vous finançant.

« Les placements peuvent aussi être regardés. Une personne qui a placé son épargne sur des produits très à risque comme la cryptomonnaie aura peut-être moins de chance d’obtenir son crédit que quelqu’un qui a ouvert un fond euros sur une assurance vie. », Révèle Maël Bernier.

Quel est le problème des cryptomonnaies ?

« Les cryptomonnaies ne sont pas prises en compte dans l’épargne mobilisable », ajoute Cécile Roquelaure.

« Mais tout dépend de votre stratégie. Si vous mettez 100% de votre épargne dans des cryptomonnaies ou des actions(…) Ça veut dire que vous n’avez pas de marge de manœuvre financière ».

« Si vous faites ça en revanche pour 20% de votre épargne et que le reste est placé, vous ne serez pas considéré comme un profil à risques. »

Ce qu’il faut surtout éviter pour ne pas faire fuir votre banque.

« Votre dossier ne va pas être accepté ou refusé à cause d’une seule chose, à part si vraiment vous êtes dans le rouge tous les mois, rassure-t-elle. Il y a un ensemble de paramètres qui sont analysés ».