Suppression de l’ARE pour les demandeurs d’emploi seniors à partir de 2025 ? France Travail annonce de nouvelles règles

Plus d’allocation de retour à l’emploi (ARE) en 2025 pour les seniors au chômage ? La rédaction de CafeBagdad vous fait le point sur la question.

publicité

Assurance chômage : qu’est-ce qui va changer pour les seniors ?

« Afin d’adapter les règles de l’Assurance chômage à l’âge de départ en retraite passé à 64 ans, les bornes d’âge de la filière séniors, permettant une durée d’indemnisation plus longue, ont été décalées », nous apprend le site cfdt.fr.

Les demandeurs d’emploi devront être plus âgés pour prétendre aux indemnisations maximum.

L’âge minimum pour bénéficier de 22,5 mois d’indemnisation passe de 53-54 ans à 55-56 ans. Quant à l’indemnisation de 27 mois, seules les personnes de 57 ans et plus (au lieu de 55 et plus) pourront y avoir droit.

publicité

« Pour les allocataires de 55 ou 56 ans en formation, l’accord prévoit un allongement de la durée d’indemnisation à 27 mois (qui était réservé aux allocataires de 53-54 ans aujourd’hui) », précise le site de la CFDT, le premier syndicat de France ·

Suppression de l’ARE pour les demandeurs d’emploi seniors à partir de 2025 ?

En parallèle, France Travail cherche à « durcir les conditions d’indemnisation » des demandeurs d’emplois seniors dès 2025.

La règle est simple : il faut présenter une attestation de régularisation de carrière sinon vous risquez la suppression de l’ARE en 2025.

Cette obligation requise par France Travail pourrait toutefois poser un petit problème. Et pour cause : les caisses de retraite sont généralement « submergées ».

Comme rapporté par le magazine Marianne, elles « peuvent mettre des mois à délivrer » l’ARC. Résultat : les chômeurs seniors « qui approchent de l’âge légal de la retraite de leur génération » peuvent ne pas toucher leur allocation de retour à l’emploi.

Le simple relevé de carrière ne suffit plus

Pour pouvoir les indemniser, France Travail exige une attestation de régularisation de carrière à la place du relevé de carrière approximatif. L’objectif vise « à vérifier qu’il manque bien à ces chômeurs des trimestres de cotisation retraite pour liquider leur pension à taux plein ».

Dans le cas contraire, France Travail « coupe leur ARE » à ces demandeurs d’emploi seniors. Pour éviter de se retrouver sans ressources, ils doivent anticiper.

S’ils effectuent leur demande par Internet sur le site « Assurance retraite », ces derniers doivent « spécifier l’urgence de leur requête ».

Remboursement de trop-perçus pour 3% de seniors

Si les caisses de chômage ont, par erreur, poursuivi ces versements, les allocataires vont devoir rembourser les « trop-perçus ».

Ces derniers peuvent aller jusqu’à des dizaines de milliers d’euros. L’été dernier, révèle Jean-Louis Walter, le médiateur de France Travail, « cette tuile est tombée sur la tête de 3 % » des retraités dont le dossier avait été étudié par les services de l’organisme public.