Crédit immobilier moins cher : voici à partir de quand vous pouvez réellement profiter à max de la baisse des taux d’intérêt

Les experts recommandent d’attendre cette date précise pour acheter un bien immobilier le moins cher possible ! Décryptage.

publicité

Bonne nouvelle pour les emprunteurs !

Avis aux emprunteurs ! Si vous patientez un peu, il est fort probable que vous gagnerez un peu plus en pouvoir d’achat immobilier.

Comme révélé par l’Observatoire Crédit Logement/CSA, le taux moyen des crédits à l’habitat sur 20 ans s’établit « à 3,76 % en avril contre 4,26 % en décembre 2023″, relaie le journal Le Monde.

« Après une année 2023 sous pression« , ce taux s’annonce plutôt comme une réjouissante nouvelle pour les particuliers. Car n’oublions pas, est-il rappelé, que les acheteurs ont fait les frais de l’explosion des taux des prêts immobiliers, « multipliés par quatre en deux ans ».

publicité

Il n’est donc pas étonnant que « le marché immobilier a tourné au ralenti ». En effet, chiffre la Fédération nationale de l’immobilier, il n’y a eu que quelque 875 000 transactions en 2023 contre 1,1 million en 2022.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul indicateur puisque même la production de crédits immobiliers fait preuve de ce marasme.

« Elle se limite à 128,6 milliards d’euros en 2023, hors renégociations, contre plus de 200 milliards d’euros par an en 2021 et 2022″, peut-on lire dans Le Monde.

Quid de 2024 ? Ce début d’année est davantage terne avec uniquement 6,7 milliards d’euros de prêts à l’habitat octroyés en mars, selon les données provisoires.

« Les Français retrouvent du pouvoir d’achat».

La Banque de France reste toutefois optimiste. « Nous observons plusieurs signes encourageants depuis le début de l’année : les prix de l’immobilier ont baissé, les taux des crédits sont en léger repli et les professionnels notent un regain de demande », indique sa sous-gouverneure Agnès Bénassy-Quéré.

Cela suffirait, selon l’Institut, à relancer le marché. « De plus, les Français retrouvent du pouvoir d’achat car les salaires réels, après inflation, s’améliore, explique-t-elle. Tous ces facteurs vont dans le sens d’une augmentation de la demande de crédit de la part des ménages, même si cela prendra du temps ».

Sans compter le fait que les acheteurs profitent aujourd’hui de conditions largement plus favorables qu’il y a quelques mois.

En effet, avec le retour de toutes les banques sur le marché, les acheteurs ont pour l’heure, la possibilité de négocier le prix du logement qu’ils convoitent, ainsi que le taux d’intérêt de leur prêt.

Après avoir été aux abonnés absents en 2023, les grands réseaux nationaux comme SG, BNP Paribas ou encore La Banque postale sont, de nouveau, dans la course. Idem pour CCF (ancien HSBC France), » ciblant les CSP +, en région parisienne comme en régions ».

Crédit immobilier moins cher : voici à partir de quand vous pouvez réellement profiter à max de la baisse des taux d’intérêt

Selon le courtier Cafpi, les taux d’intérêts pourraient descendre jusqu’à 3,25% ou 3,30% à l’horizon du mois de décembre 2024. Les emprunteurs feraient donc mieux d’attendre encore six mois pour espérer faire une bonne affaire.

« Une mensualité de 1 000 € permettra d’emprunter 176 000 € à 3,30 % hors assurance, contre seulement 162 000 € en novembre 2023 à 4,30 %.« , calcule Cafpi pour le compte du Monde.

Attendre jusqu’à la fin d’année sera ainsi synonyme de 14 000 € de plus, soit quelques mètres carrés supplémentaires !

« Si la capacité d’achat des candidats au prêt s’améliore, relançant de fait les transactions et faisant de nouveau affluer les acheteurs, il y a fort à parier que les prix des biens vont se remettre à stagner voire à grimper dans certaines villes », anticipe quant à lui, le courtier Pretto.

Ce n’est pas sans risque même si vous aurez à payer moins d’intérêts à la banque.