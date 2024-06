Un groupe d’orques s’est encore récemment attaqué à un navire à proximité du détroit de Gibraltar, on vous explique pourquoi ! On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un yacht de 15 mètres a coulé à cause d’un groupe d’orques à l’entrée de la Méditerranée

Les attaques de cétacés sur des bateaux deviennent de plus en plus courantes, comme en témoigne la dernière en date rapportée en mai 2024 par le Guardian.

La cible des orques était pour cette fois, un navire de 15 mètres, avec deux plaisanciers à bord. Le yacht a coulé après une interaction avec un groupe d’orques.

Les personnes à bord ont confié avoir ressenti des chocs sur la coque et le gouvernail avant que le navire ne commence à couler. Elles ont fort heureusement été secourues sains et saufs.

Un pétrolier qui était dans les parages « est venu secourir les naufragés, qui ont ensuite été transportés jusqu’à Gibraltar, laissant leur navire partir à la dérive puis couler », raconte tf1info.

« 700 rencontres entre des navires et des orques » depuis 2020

Cet incident est loin d’être isolé dans les eaux du détroit de Gibraltar. Depuis 2020, des « interactions » ont commencé par être enregistrées.

Pas moins de « 700 rencontres entre des navires et des cétacés » auraient été documentés depuis, d’après le groupe de recherche GT Atlantic

Orca. « Quatre se sont soldées par un naufrage du bateau concerné ».

On sait enfin pourquoi ces cétacés prennent pour cible ces monocoques

De nombreuses hypothèses ont depuis été avancées par les scientifiques pour tenter d’expliquer le comportement de ces orques. Pour ces derniers, il ne s’agirait que d’un simple jeu ou d’une curiosité de l’animal. Rien de bien méchant au fond.

« Certains experts pensent que la vengeance pourrait être à l’origine de ce comportement inhabituel », peut-on lire sur le site fr.euronews.com, et ce « basé sur l’expérience traumatisante d’une orque appelée White Gladis ».

En effet, explique le site, « après une première collision survenue il y a quelques années, elle a commencé à adopter un « comportement défensif » à l’égard des navires, que d’autres orques ont commencé à imiter »

La cinquantaine d’orques vivant à proximité du canal ne s’intéresseraient « qu’aux monocoques et aux catamarans de taille identique à celle de l’embarcation qui a coulé ».

Cette autre théorie des scientifiques…

Une autre théorie évoque, quant à elle, « un ciblage intentionnel des navires que ces orques pourraient percevoir comme des concurrents pour le thon rouge« , leur repas préféré.