Gare à ces croquettes que vous donnez à manger à vos chats, elles peuvent être contaminées par des salmonelles. La vigilance est de mise. Vos félidés peuvent être en danger. Consultez immédiatement un vétérinaire si le vôtre est concerné. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne plus d’informations dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Salmonelles : des paquets de croquettes pour chat vendus par la grande distribution rappelés dans la France entière

Avez-vous vos habitudes dans ce géant de la grande distribution ? Si oui, vérifiez au plus vite les croquettes que vous avez à la maison, elles peuvent être contaminées.

Comme indiqué dans la fiche émise par le site gouvernemental d’alerte de produits dangereux, votre animal de compagnie peut être infecté par la salmonellose.

Manifestations de la salmonellose.

Cette maladie provoque chez l’homme « d’importants troubles gastro-intestinaux, de la fièvre ou encore des maux de tête » survenant 6 à 72 heures après consommation du produit incriminé, rappelle tf1info.

publicité

Les chats peuvent eux aussi développer cette pathologie. Ils peuvent (tout comme chez l’humain) se manifester par « des symptômes légers ou avec une forme plus sévère ».

Il n’est pas rare que la maladie soit également « asymptomatique » ( c’est-à-dire sans signes apparents).

« Si l’animal ayant consommé ce produit présente des symptômes, il est recommandé de consulter un vétérinaire en lui signalant cette consommation« , recommande Rappel Conso.

Voici la référence de croquettes pour chat rappelées par Carrefour, vérifiez les vôtre !

Cette procédure de rappel national concerne les croquettes pour chat commercialisées par Carrefour sous la marque Expert +. Elles ont été vendues dans toute la France entre le 22 décembre 2023 et le 31 mai dernier.

Il s’agit plus précisément des paquets d’1,5 kilogramme de « croquettes riches en poulet » pour chats stérilisés portant le code-barres GTIN N°3560070926787.

Le numéro des lots affectés par cette contamination aux salmonelles est le numéro C2312150053. Les croquettes de chat contaminées affiche le 15 décembre 2024 comme date de durabilité minimale.

Si vous détenez ces croquettes impropres à la consommation, notez que Carrefour vous donne jusqu’au 31 juillet prochain, date de fin de procédure de rappel, pour vous faire rembourser.

En cas de besoin, et pour toutes questions de votre part, le service client de Carrefour est joignable par téléphone au numéro 0.805.900.023, via un appel non surtaxé du lundi au samedi, de 9h à 19h, relaie nos confrères de tf1info.

Il est recommandé de faire de temps en temps un tour sur le site gouvernemental pour vérifier vos produits.