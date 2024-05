Vouloir adopter un chat ne se limite pas uniquement au fait de le nourrir, le chouchouter mais aussi à respecter certaines obligations imposées par la loi. Si vous avez un félin chez vous, il faut absolument respecter cette règle souvent méconnue sous peine de se voir infliger une lourde amende.

Attention amende, si vous êtes propriétaires de chats, vous avez de quoi vous inquiéter (…)

La mesure a d’abord existé pour les chiens avant d’être étendu aux chats depuis le courant de l’année 2020.

Il s’agit de l’« identification obligatoire » de votre animal de compagnie. L’objectif étant de « lutter contre les abandons« .

« Si un chat est identifié et marqué, on va le retrouver, on va retrouver son propriétaire, qu’on pourra sanctionner pour lutter contre l’abandon. », expliquait d’antan Didier Guillaume, alors Ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Il faut savoir que « l’abandon est puni de 30.000 € d’amende et 2 ans de prison ».

Pourquoi cette obligation ?

“L’identification d’un animal de compagnie est le seul moyen qui permette de faire un lien officiel entre l’animal et son propriétaire. Elle suivra l’animal tout au long de sa vie.”, explique d’ailleurs le ministère de l’Agriculture sur son site.

“Il est donc primordial de veiller à actualiser les informations sur le fichier national.”

L’identification peut soit se faire par tatouage soit par puce électronique. Cette astuce permet de retrouver facilement l’animal avec “40% de chances supplémentaires”.

Outre les papiers et le carnet de santé de l’animal, “pour voyager au sein de l’Union européenne ainsi que dans de nombreux autres pays, il faut savoir que l’identification par puce électronique est obligatoire (sauf pour les animaux identifiés par tatouage avant le 3 juillet 2011)”.

Certaines associations de protections des animaux n’en trouvent pas l’intérêt

» C’est mieux que rien, mais qui va faire respecter la loi ? C’est déjà obligatoire pour les chiens depuis X années et ce n’est pas un chien sur 10 qui est identifié », déplore le refuge les vagabonds du 52.

« Force est de constater que les mairies, gendarmeries, polices municipales n’ont même pas un lecteur de puces à 120 € pour verifier l’identité d’un animal trouvé, alors qu’ils peuvent avoir des acces à Icad (relevé d’identité des animaux) et que les accidentés de la route sont jetter aux ordures sans que leurs maitres soient prévenus même identifiés alors qu’ils devraient finir à l’eucarisage aprés vérification », vocifère Sandra Ravon la présidente du refuge.

Gare à cette amende salée !

La non-identification du chat peut coûter cher à son propriétaire. Ce dernier risque une contravention de quatrième classe pouvant aller jusqu’à 750 € d’amende alors que les tarifs d’une identification chez le cabinet vétérinaire n’oscillent qu’entre 60 € à 70€.