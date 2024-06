Concernant le SAF, le fameux carburant durable pour l’avion, la France est en bonne place. Elle compte sur TotalEnergies pour être au rendez-vous. Décryptage.

« Réduire de 5% les émissions de l’aviation d’ici à 2030 », « un objectif ambitieux » !

Comme rappelé sur BFM TV, ce début de mois de juin, « les États représentés à l’Organisation de l’aviation civile internationale se sont mis d’accord fin 2023 sur un objectif de réduire de 5% les émissions de l’aviation d’ici à 2030 ».

Pour y parvenir, ces derniers misent sur l’utilisation des carburants d’aviation durables (SAF, leur acronyme en anglais).

« Je crois que 5% de SAF en 2030 est extrêmement ambitieux. Je pense que l’on y arrivera et même qu’on le dépassera dans certaines parties du monde« , réagissait Willie Walsh, directeur général de l’Association internationale du transport aérien (Iata) lors d’une conférence de presse à Dubaï (Émirats arabes unis).

Néanmoins, se montre-t-il réaliste, cela « ne semble pas possible ». En effet, explique-t-il, « lorsque nous examinons où le SAF est actuellement produit et où les investissements ont lieu, il nous apparaît clairement que ne sera pas atteint dans tous les endroits du monde ».

En Amérique du Sud, illustre-t-il, « aucun projet de production n’est en cours « . « Ce n’est pas l’Iata qui a plaidé pour la cible de 5% en 2030. C’était une cible des gouvernements. Évidemment, nous ferons le maximum pour y parvenir« , Promettait toutefois Willie Walsh.

Révolution dans l’aviation : ce carburant durable bluffe le monde entier, la France en bonne position

Si la France accusait un retard par rapport à d’autres pays comme les Etats-Unis notamment pour assurer le développement de cette filière essentielle, les choses s’avancent (lentement) mais sûrement.

Pour cela, l’Hexagone peut compter sur la contribution de TotalEnergies.

La compagnie pétrolière entend devenir un « grand acteur du carburant aérien durable« . Le SAF (Sustainable Aviation Fuel) made in France est « dans les tuyaux », peut-on lire dans le site Voyages d’affaires.

« TotalEnergies annonce pouvoir fournir un demi-million de tonnes de carburant aérien durable dès 2028 », est-il indiqué.

« Nous serons au rendez-vous de 2027-2030« , assurait le Président Emmanuel Macron lors d’une visite de l’usine Safran de Villaroche, en Seine-et-Marne.

Pour y parvenir et accélérer les choses, l’Etat réserve une enveloppe de 200 millions d’euros sur la table.

TotalEnergies promet d’être à la hauteur

« TotalEnergies se mobilise pour répondre à la forte demande du secteur aéronautique pour réduire son empreinte carbone« , déclarait pour sa part Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Nous sommes fiers d’avoir franchi cette étape importante»

Virgin Atlantic est la preuve que la capacité du SAF est une « alternative sûre au kérosène traditionnel« , confirme-t-il sur son site après le succès de « son premier vol 100 % Sustainable Aviation Fuel ».

« Flight100 prouve que le carburant d’aviation durable peut être utilisé comme un substitut sûr et immédiat au kérosène d’origine fossile et que c’est la seule solution viable pour décarboner l’aviation long-courrier(…) »

« Nous sommes fiers d’avoir franchi cette étape importante, mais nous devons aller plus loin. Il n’y a tout simplement pas assez de SAF et il est clair que pour atteindre la production à grande échelle, nous devons voir beaucoup plus d’investissements », se réjouissait Shai Weiss, président-directeur général de Virgin Atlantic.