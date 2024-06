Cette réforme envisagée par la Commission de régulation de l’énergie touche à un système remontant depuis les années 60. Près de 10 millions de foyers abonnés au tarif réglementé (TRV) de l’électricité pourraient être concernés. En quoi consiste-t-elle et à quoi s’attendre ? CafeBagdad vous en dit plus dans les lignes qui suivent…

publicité

Les ménages qui ont souscrit à un contrat en heures pleines – heures creuses (HP-HC) auprès d’un fournisseur d’énergie bénéficient d’une électricité à un tarif moins cher en heures creuses et un prix plus cher en heures pleines.

« Mais les plages les moins coûteuses se trouvent entre la fourchette qui va de 20 h et 8 h et entre 12 h et 17 h, soit 19 heures ». En gros, « vous n’en aurez que 8 heures maximum, de 0 h 07 à 6 h 07 et de 14 h 04 à 16 h 04″.

Ce créneau est décidé arbitrairement. Il peut d’ailleurs changer tout au long du contrat d’électricité.

publicité

Astuces pour rendre cette « formule contractuelle intéressante »

« Pour environ 60 % des clients, elles sont concentrées uniquement pendant les heures de nuit et pour environ 40 % des clients, elles sont réparties entre le jour et la nuit », précise d’ailleurs Enedis.

« Pour que cette formule contractuelle soit intéressante, il faut pouvoir déporter au moins 40 % de sa consommation sur les créneaux’heures creuses’ », explique Sylvain Le Falher d’HelloWatt, société qui accompagne les ménages pour optimiser leur consommation. Ce pourcentage dépend aussi du prix du kWh.

Pour réduire sa facture, l’astuce consiste à décaler sa consommation. Il faut attendre les bons créneaux pour faire sa lessive, tourner son lave-vaisselle ou encore son chauffe-eau (via son compteur Linky).

Prix de l’électricité : 10 millions de foyers concernés par le changement à venir des heures creuses, quel impact ?

Ce système favorise surtout les propriétaires d’un électroménager programmable. Voilà qui explique pourquoi de nombreux automobilistes préfèrent recharger leurs véhicules électriques pendant la nuit.

La CRE demande donc de revoir les heures creuses afin qu’elles coïncident sur les périodes où les panneaux solaires donnent leur pleine puissance, soit donc en pleine journée. Ces changements ne devraient s’appliquer qu’au printemps et en été.

Si cette modification des heures creuses voit le jour, elle ne pourrait entrer en vigueur, qu’au courant de l’année 2025.

Enedis doit encore, pour l’instant, s’atteler sur la question au niveau de la collecte de la production solaire durant les pics. Rappelons qu’il ne s’agit là que d’une recommandation.

Seul Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité et filiale d’EDF, peut décider de vouloir appliquer (ou non) ces modifications, sous la régulation de la commission.