Cette décision de la CRE risque de mener la vie dure aux propriétaires des véhicules électriques. Découvrez pourquoi.

publicité

Encore une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de voiture électrique, la note s’annonce salée !

Utiliser une voiture électrique n’est visiblement pas aussi économique. Cette nouvelle qui vient de tomber ne risque pas d’arranger la donne pour les principaux concernés.

A l’heure de la sobriété, certains utilisateurs des véhicules électriques préfèrent charger leurs voitures durant les heures creuses, c’est-à-dire la nuit. L’objectif est de payer moins cher.

L’intention de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de déplacer les heures creuses en journée risqueront de ne pas faire l’affaire de ces personnes qui profitent de leur temps de sommeil pour recharger leur voiture.

publicité

15 millions de Français impactés

En tout, rapporte Hello Watt, les « 15 millions de Français bénéficiant d’un contrat d’électricité avec un tarif heures creuses » en seront impactés.

Selon le magazine Auto Plus, la CRE aurait déjà formulé une proposition allant dans ce sens auprès d’Enedis.

Pourquoi un changement aussi radical ?

Cette décision est notamment motivée par les panneaux photovoltaïques. L’objectif est d' »adapter les heures creuses aux pics de production photovoltaïque ».

« Les heures creuses coïncideraient ainsi avec les moments où les panneaux solaires produisent leur maximum d’électricité, au printemps et pendant l’été« , précise le site spécialisé.

Pour 60 % des clients, les heures creuses se répartissent pendant la nuit (entre 20h et 8h) contre une période s’étalant entre 12h et 17h et 20h et 8h pour 40 % d’entre eux.

La CRE propose que ces heures creuses soient placées de 11h à 17h, au printemps et en été.

Si ce changement ravirait les foyers équipés de panneaux photovoltaïques, il réjouira moins les propriétaires de véhicules électriques, amenés à être de plus en plus nombreux.

Pour quand la mise en oeuvre ?

Il va être moins commode pour eux de charger leur voiture en journée, particulièrement s’ils sont absents de chez eux durant ces nouvelles fourchettes d’heures, où la plupart se retrouvent au travail.

Ces Français qui chargent leur voiture la nuit risqueront, malgré eux, de voir grimper leur facture d’électricité.

Mais qu’ils se rassurent, l’entrée en vigueur de cette réforme ne sera prévue que d’ici quelques années, soit entre 2025 et 2035 si le projet est validé.

De plus, sa mise en place se fera de façon progressive. Cela prendra au moins une dizaine d’années. Reste plus qu’à espérer que des batteries plus performantes verront le jour d’ici là.