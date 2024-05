Des bouchons monstres sur les routes ces prochains jours. Découvrez les prévisions de Bison Futé pour le Pont de l’Ascension et la fin de cette semaine.

Pont de L’Ascension : un cocktail explosif attend les automobilistes en Île-de-France, les conseils de Bison Futé

« D’importantes difficultés de circulation sont attendues sur l’ensemble des grands axes du pays » du 7 au 12 mai prochain, précise le communiqué de Bison Futé à actu.fr.

« Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables », est-il indiqué.

Si donc, vous prévoyez partir pour ces destinations, vous êtes prévenus.

Ce mardi 7 mai 2024 est « classée rouge dans le sens des départs ». Les embouteillages seront au rendez-vous « dès la fin de matinée », et jusque « tard dans la soirée ».

Tous les grands axes sont concernés : la frontière nord-est du pays (A31), le couloir rhodanien (A7), la façade atlantique (A11 et A63) et les autoroutes A61 et A62 au départ de Toulouse. Mais verte pour les retours.

Ces autoroutes à éviter ce mardi 7 mai

Pour ce mardi, « évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 16h à 19h », relaie le site ecologie.gouv.fr. Idem pour « l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, dans le créneau 15h à 19h ».

Même chose sur l’A63, entre Bordeaux et Bayonne, à partir de 16h à 18h. Même recommandation sur « l’A7, entre Lyon et Valence, entre 14h à 17h, et entre Valence et Orange, de 17h à 23h ».

Evitez à tout prix l’A62, entre Agen et Montauban, à partir de 17h à 19h. Pareillement « l’A61, entre Toulouse et Narbonne, de 16h à 19h« . Enfin, pour ce mardi, le tunnel du Mont-Blanc (N205) est également à éviter, notamment « entre la France et l’Italie, de 9h à 23h ».

Ce 7 mai, le trafic sera important en direction des barrières de péages. Pensez à « quitter ou traverser l’Île-de-France avant midi » pour ne pas finir coincé dans les bouchons.

Vers le milieu de ‘après-midi, les trajets « domicile-travail » viendront engorger le réseau routier.

« Il est conseillé aux automobilistes franciliens souhaitant rejoindre la Normandie d’emprunter l’A14, l’A15 ou la N12″, ajoute Bison Futé.

Quid du mercredi 8 mai ?

Mercredi 8 mai sera quant à lui, « une journée classée orange« . « Le trafic sera dense sur les autoroutes A6 et A10 dès le début de la matinée, il devrait nettement s’intensifier à partir du milieu de la matinée pouvant rendre compliquée la circulation sur ces autoroutes. Les axes qui convergent vers ces autoroutes pourraient également rencontrer des difficultés de circulation, notamment la N104 et la N118. », relaie actu.fr.

Et ce week-end ?

Quid de la journée du samedi ? Il est préférable de rejoindre la région d’Île-de-France avant 15 heures car « le trafic sera dense dès la fin de matinée, sur les autoroutes A10 et A6«.

« Des difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée (sur l’A10). L’autoroute A13 devrait être réouverte ce samedi 11 mai dans le sens Normandie – Paris ».

Comme il fallait s’y attendre, la journée du dimanche va être la plus difficile dans le sens des retours. Il vaut mieux rejoindre ou traverser la région avant midi.