Contrôle surprise des agents de la Ddpp 95 dans ce magasin Lidl ! L’enseigne épinglée pour pratiques commerciales trompeuses. On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ce magasin Lidl en France reçoit une amende pour pratiques commerciales trompeuses

Suite au signalement de deux clients du hard-discount allemand ayant alerté la Direction départementale de la protection des populations du Val-d’Oise (Ddpp 95) pour des promotions qui n’avaient pas été respectées en caisse, ce magasin Lidl d’Eaubonne a fait l’objet d’une inspection surprise baptisée | Opération de « Chariot – Prix ».

En quoi consiste ce contrôle de la Ddpp ?

« Un contrôle de « Chariot – Prix » consiste à choisir 60 articles usuels et à vérifier, lors du passage en caisse, la concordance entre le prix affiché et le prix facturé au consommateur », explique la page Facebook officielle de la préfecture et des services de l’Etat dans le Val-d’Oise.

Ce jour-là, les inspecteurs de la Direction départementale de la protection des populations du Val-d’Oise ainsi que la cheffe du service protection du consommateur ont investi le magasin de la marque allemande pour s’assurer qu’il n’usait pas de publicités mensongères.

Les agents de la Ddpp 95 étaient également venus pour vérifier si les prix étaient correctement affichés. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le bilan de l’opération n’a rien de très rassurant.

« 16,66 % des références présentaient des anomalies de prix »

« 16,66 % des références contrôlées présentaient des anomalies de prix entre l’affichage en magasin et le passage en caisse et 38 références avec absence d’affichage de prix », révèle sur sa page Facebook, l’organisme gouvernemental.

Ce contrôle s’est terminé par une procédure de sanction administrative (amende) engagée contre le magasin Lidl du Val-d’Oise. Les agents ont par ailleurs « dressé un procès-verbal pour pratiques commerciales trompeuses. »

55 contrôles effectués depuis le début 2024

Le 13 mars dernier, une opération a également été menée par la Ddpp 95 dans un autre supermarché Lidl, celui de Garges-lès-Gonesse pour contrôler cette fois l’origine de la viande, des fruits et des légumes.

L’objectif était « de s’assurer de l’application de la loi Egalim, censée garantir la rémunération des agriculteurs », précise actu.fr.

Les inspecteurs ont aussi fait état d’une « pratique commerciale trompeuse du magasin ayant procédé à la francisation de certains légumes ».

Avec l’accord du parquet du Pontoise, la préfecture du Val-d’Oise a infligé une amende transactionnelle de 4 000 € à l’établissement « LIDL », « qui a accepté de la payer ».

« Depuis le début de l’année 2024, souligne la préfecture du Val-d’Oise, 55 contrôles ont été effectués dans le Val d’Oise.