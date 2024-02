Nouveau coup dur pour les consommateurs ! Les promotions sur les lessives, les dentifrices et autres produits d’hygiène et d’entretien ne pourront plus être aussi généreuses à partir du 1er mars 2024. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Fin des super promos sur la lessive et les produits d’hygiène à partir du 1er mars à cause de cette loi

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le pouvoir d’achat des Français. Si les ménages sont nombreux à compter sur les grosses promotions dans les rayons hygiène, entretien et beauté pour faire quelques économies sur leurs dépenses du mois, bientôt ce type de bon plan sera interdit dans les enseignes de la grande distribution.

Petit conseil : dépêchez-vous à éplucher les prospectus des enseignes car à compter du 1er mars prochain, la donne change radicalement.

« Pour 2 bidons de lessives achetés, le 3e offert »; « -70% sur le 2e paquet de papier toilette »; « 1 dentifrice offert pour 1 acheté »... Ce genre d’offres agressives des supermarchés vont totalement disparaître. Et pour cause : une nouvelle réglementation, inscrite dans la loi Descrozaille du 30 mars 2023, qui entend encadrer les promotions dans les rayons de la droguerie, de la parfumerie et de l’hygiène (DPH), suivant l’exemple portant sur les produits alimentaires, en vigueur depuis 2019.

A quoi s’attendre avec cette nouvelle réglementation ?

Les réductions sur les produits d’hygiène, d’entretien et de beauté seront dorénavant « limitées à 34% de la valeur du produit et à 25% en volume« . Sans compter le fait que seulement « 25 % des produits » en vente pourront bénéficier de ces baisses de prix.

Mais pourquoi venir gripper le pouvoir d’achat des consommateurs ?

Les souvenirs des supers rabais de 2018 chez Intermarché sont encore frais dans les esprits. À cette époque, l’enseigne de grande distribution du groupe Les Mousquetaires avait créé l’engouement avec la réduction spectaculaire de 70% sur une célèbre marque de pâte à tartiner.

La loi Descrozaille ou loi anti-promotion vise notamment à protéger les fournisseurs de produits d’entretien et d’hygiène en évitant une dévalorisation de leurs produits et en limitant la pression des hypermarchés pour faire baisser leurs prix.

La pilule a eu du mal à passer

La nouvelle est amère pour les enseignes sachant que les ventes des produits d’hygiène ont déjà accusé une baisse de 6,1% en 2023. Face à cette réalité, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a vigoureusement plaidé pour un assouplissement de la mesure, réclamant un seuil de promotion relevé à 50%, au lieu de 34%.

Malgré ses efforts, les parlementaires ont tranché en faveur de la régulation stricte. Les consommateurs, quant à eux, peuvent encore tirer parti des opérations exceptionnelles qui devraient abonder dans les rayons ce mois de février.