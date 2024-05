L’accident a eu lieu sur l’autoroute A9. Un chauffard roulant à pleine vitesse a fini par heurter un fourgon de Vinci Autoroutes, les deux patrouilleurs à bord ont été blessés… On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

A9 : un chauffard percute à pleine vitesse un véhicule d’intervention avec deux patrouilleurs à bord, VINCI Autoroutes dépose plainte

Les faits ont eu lieu dans la nuit du vendredi 26 avril 2024 sur l’autoroute A9, « en direction de l’Espagne« . Les deux salariés du concessionnaire autoroutier intervenaient cette nuit-là pour retirer le balisage d’une zone de chantier.

Comme souligné dans le communiqué de VINCI Autoroutes, ce n’est pas faute d’avoir pris toutes les précautions.

La présence de leur véhicule d’intervention était « pourtant signalée par une succession de panneaux en amont, et par des cônes sur la zone concernée ».

L’ensemble des dispositifs de signalisation du fourgon « étaient (aussi bien) activés », pouvait-on y lire.

Bref… Il n’y avait pas de risque à ce que la présence du camion ait pu échapper à la vigilance du chauffard qui a été à l’origine de l’accident.

Ce n’est pas un cas isolé !

« C’est le 13e heurt à déplorer depuis le début de l’année 2024″, rappelle l’entreprise.

Et pourtant, ce ne sont pas « les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière » qui manquent… Ni non plus celles portant « au respect du corridor de sécurité« , souligne nos confrères de Nice-matin.

Une plainte a été déposée…

Les deux salariés blessés ont confié avoir été « très choqués ». D’ailleurs, les deux victimes ont annoncé avoir porté plainte contre l’auteur de l’accident.

Le PDG de VINCI Autoroutes, Pierre Coppey, en a fait de même pour « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur », précise le communiqué.

Et une fois de plus, VINCI Autoroutes profite de cet incident pour rappeler « une nouvelle fois l’importance absolue du respect des règles du Code de la route et notamment celle du Corridor de sécurité, inscrite dans le Code de la route depuis 2018, et qui impose aux conducteurs de se déporter sur la gauche à l’approche d’un véhicule stationné sur la voie de droite ou sur la bande d’arrêt d’urgence« .

Les campagnes de sensibilisation s’enchaînent…

En outre, l’entreprise a fait part de la mise en place d’une énième campagne de sensibilisation portant « sur les panneaux lumineux du réseau VINCI Autoroutes, pour 24 heures ».

VINCI Autoroutes entend ainsi pouvoir « interpeller tous les conducteurs et de les inciter à être attentifs à l’approche des zones d’intervention des hommes et femmes en jaune, pour que cessent ces accidents inacceptables ».