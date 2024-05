A quand finalement le (vrai) retour des beaux jours en France ?

On rêve de soleil et de chaleur mais ils se font malheureusement désirer ! A quand pourrait-on vraiment espérer le retour des beaux jours ? On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Mais il est où le soleil, il est où ? Il est où ?…

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en France, le printemps peine visiblement à s’installer. Le soleil nous a certes gâtés le week-end du 8 mai et le jeudi de l’Ascension, il semble nous faire faux bond aujourd’hui.

Le retour des beaux jours se fait attendre. Les Français sont nombreux chaque jour à pointer leur nez vers le ciel espérant de voir les éclaircies réapparaître.

Quel temps fera-t-il ce lundi de Pentecôte ?

Plusieurs secteurs du pays plongeraient sous les nuages, les pluies, les averses ou encore les orages, notamment le Sud-Ouest de la France en ce lundi de Pentecôte.

publicité

Selon La chaîne Météo, ce temps pourri va « encore durer plusieurs jours ».

« Le contexte reste durablement perturbé sur la France située sous l’influence de #gouttesfroides qui s’échouent sur nos régions. Elles sont responsables des #orages des prochains jours. Vendredi, une hausse de la pression est attendue avec le retour d’un temps provisoirement plus stable. Mais, dès dimanche prochain, le bal des gouttes froides pourrait reprendre », indiquait en prévision les experts de La Chaîne Météo.

Le temps est instable ce lundi 20 mai avec des pluies orageuses marquées. Les éclaircies reviennent peu à peu en Midi-Pyrénées. « Sur le piémont des Pyrénées, le ciel restera pluvieux. De gros cumulus sont prévus autour du golfe du Lion ».

Des averses localement fortes ponctuées d’orages seront au programme dans l’Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin. Du nord de la Loire à l’Alsace, la grisaille se dissipera peu à peu.

« Entre la Bourgogne et le Languedoc-Roussillon, sur la Provence et la Corse, les nuages feront part égal avec le soleil. Le ciel sera nuageux de la Côte Vermeille à la Camargue ainsi que sur le littoral du Var ».

Mardi, « pire journée de la semaine »

L’instabilité tendra à se généraliser tout l’après-midi sur plusieurs régions. Des orages éclatera de la Vendée et des Charentes vers le Centre-Val de Loire. De même qu’à l’ouest de l’Île-de-France aux Ardennes et aux Alpes.

Le temps s’affiche plus calme sur les côtes de la Manche, le Grand-Est, la vallée du Rhône et les régions de la Méditerranée.

« Mardi s’annonce comme la pire journée de la semaine sur le territoire », précise La Chaîne Météo, excepté du côté de la Méditerranée et sur le Finistère.

A quand finalement le (vrai) retour des beaux jours en France ?

De nouvelles pluies abondantes s’abattra sur le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté ainsi que le nord des Alpes. Le reste de la semaine, le soleil pourrait bien faire de belles apparitions.