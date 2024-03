Découvrez le Top 5 des destinations préférées des Français pour les vacances scolaires de printemps 2024. Décryptage.

Vacances scolaires 2024 : les meilleures destinations pour le printemps

Vacances de printemps : l’Asie et l’Arabie Saoudite en tête des destinations tendance

Qu’ils partent à l’international ou restent en France… Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Français ont tendance à privilégier des destinations ensoleillées pour les vacances de printemps.

Le soleil attire les Français cette année ! Un classement exclusif réalisé par Kayak.fr pour Capital révèle que 9 des 10 destinations long-courrier les plus plébiscitées pour les vacances de printemps se trouvent en Asie.

Le Proche-Orient et l’Extrême-Orient s’imposent comme les destinations de rêve des voyageurs. Pour ceux qui n’ont que de peu de temps, l’Europe du Sud est en tête des destinations préférées.

Pour les prochaines vacances de printemps, Taipei (Taiwan) et Osaka (Japon) caracolent en tête du classement des destinations long-courrier les plus recherchées, avec « des hausses respectives de 112% et 109% des recherches de vols », souligne Capital.

Et bonne nouvelle, ces deux destinations s’avèrent également très abordables ! Le prix des billets d’avion a chuté de 35% pour Taipei (à partir de 696€) et de 31% pour Osaka (à partir de 900€) en classe économique. Les tarifs des billets d’avion correspondent tous à des vols aller-retour.

La Chine, fraîchement ouverte aux touristes, se situe à la 4ème place du classement avec un prix moyen de 753€. Lima, au Pérou (810€), est la seule destination non asiatique du top 5.

L’Arabie Saoudite (658€) séduit de plus en plus de voyageurs, se positionnant à la 5ème place. Oman (556€) et les Emirats Arabes Unis (550€) complètent le podium.

L’Albanie sous les feux des projecteurs.

L’Albanie est également à l’honneur ! Tirana, sa capitale, est la nouvelle étoile des vacances de printemps en Europe. Le prix moyen d’un vol aller-retour s’élève à seulement 118 euros, soit une baisse de 38% par rapport à 2023.

La capitale albanaise comptabilise « une augmentation de 84% du nombre de recherches de vols » comparée à l’année dernière.

Selon Kayak.fr, voici le Top 10 des destinations européennes pour les vacances de printemps 2024 :

Tirana, Albanie (118€)

Alicante, Espagne (155€)

Catane, Sicile (189€)

Olbia, Sardaigne (190€)

Istanbul, Turquie (277€)

Arrecife, Îles Canaries (290€)

Las Palmas, Îles Canaries (290€)

Antalya, Turquie (303€)

Funchal, Portugal (353€)

Paris boudé par les Français pour les prochaines vacances

En France, cap sur Marseille, la ville la plus plébiscitée par les Français pour les vacances de printemps qui enregistre une augmentation de 41% des recherches d’hôtels entre 2023 et 2024.

Malgré une forte demande, la cité phocéenne reste accessible. Le prix moyen d’une nuit d’hôtel s’élève à 107 euros, soit une hausse modérée de 2% comparée à l’année dernière.

Lyon et Nice complètent le podium avec respectivement un prix moyen de 94 euros la nuit pour le premier; et un tarif moyen de 120 euros la nuitée pour le second.

A contrario, Paris fait l’objet d’une désaffection cette année.