Seulement 1 sur 10 parvient à résoudre mentalement cette énigme mathématique en 15 secondes ! Acceptez-vous ce défi ? Si oui, c’est parti !

Vous avez de très bonnes capacités si vous pouvez résoudre ce défi déconcertant en moins de 15 secondes

Seules les personnes ayant une réflexion rapide sont capables de résoudre ce test mathématique.

Ceux qui réussissent à relever ce challenge ont également des capacités d’observation élevées, surtout s’ils le font dans le court laps de temps imposé.

Ce jeu de réflexion compte parmi l’un des meilleurs moyens pour tester votre niveau d’intelligence.

Face à ce type de test de QI, il va falloir analyser le problème et aboutir à la réponse en partant de vos compétences de raisonnement analytique et logique.

Vous devez par ailleurs faire preuve de créativité afin de trouver la solution à cette expression mathématique [(8+2)×5−6] : (3−1).

Votre temps commence maintenant…

Lançons le compte à rebours. 15… 14… 13… 12… 11… 10… 9…8…7…6…5…4…3…2…1

Le temps est écoulé.

Pensez-vous avoir trouvé la bonne réponse ? Si oui, passons à la solution afin que vous puissiez procéder à une petite vérification.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce casse-tête ?

Voici la solution étape par étape :

En premier, vous devez effectuer l’addition dans la première parenthèse: 8 + 2 = 10.

En second lieu, procéder à la multiplication du résultat de l’addition par 5

: 10 × 5 = 50.

En troisième lieu, soustraire 6 du produit: 50 – 6 = 44. Puis, retirer 1 de 3: 3 – 1 = 2. Diviser ensuite le résultat de la soustraction par 2: 44 ÷ 2 = 22… Ce qui nous donne la réponse finale 22. Alors ? C’est bon pour vous ?

Des défis en tous genre…

Avez-vous trouvé la même réponse ? Si oui, vous méritez toutes nos félicitations. On vous envoie une salve d’applaudissements. Vous avez assez prouvé vos compétences en mathématiques.

L’énigme vous a-t-elle plu ? Si c’est le cas, la rédaction vous invite à la partager au maximum autour de vous.

N’hésitez pas de tester vos performances entre amis ou entre membre de votre famille, cela peut être une bonne façon de passer du bon temps entre vous.

Vous pouvez pour cela, compter sur plusieurs de nos challenges disponibles depuis notre site web.

Vous pouvez non seulement y trouver des tests mathématiques mais aussi des énigmes d’allumettes (idéales pour aiguiser votre créativité et votre esprit critique), des illusions d’optiques ( avec lesquelles les chercheurs ont souvent recours pour étudier le fonctionnement du cerveau et pour comprendre le fonctionnement de notre perception visuelle)

Saviez-vous également que les illusions d’optique sont utilisées en psychologie pour tenter de comprendre « comment notre cerveau traite l’information visuelle ».

Des jeux de différence, la recherche de nombre manquant ou recherche d’intrus… Et bien d’autres…