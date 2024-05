Bienvenu aux inconditionnels des jeux de logique et d’énigmes mathématiques ! En voici un défi qui va vous faire cogiter assez longtemps !

Le test QI mathématique qui rend accro : corrigez ce casse-tête niveau difficile en déplaçant 1 seule tige d’allumette en 8 secondes !

Pour rendre le test encore plus compliqué, il n’a vous été donné que 10 petites secondes pour trouver la solution à ce puzzle d’allumettes délicat. Si vous cherchez à stimuler vos neurones, CafeBagdad a répéré le bon défi pour vous.

Parviendrez-vous à corriger l’équation 5×3/5=5 en faisant bouger qu‘une seule correspondance de ce casse-tête ? Saurez-vous trouver la bonne allumette à déplacer ? Tout dépendra en effet de votre stratégie. Osez casser la routine.

Sortez de votre routine et dépassez vos limites !

Le principe est simple, mais la solution nécessite de la créativité et d’un esprit analytique. Ce qu’il faut faire, c’est surtout éviter la pensée « noir ou blanc ».

Le défi ne se limite pas uniquement à un exercice de mathématiques, c’est aussi l’occasion pour les participants de démontrer leurs compétences en résolution de problèmes.

Préparez-vous donc à sortir de vos sentiers battus. Il va falloir preuve de beaucoup de logique.

« Le meilleur moyen d’améliorer sa logique, c’est de l’utiliser » !

Mais au fait, qu’est-ce que la logique ? « Un instrument théorique pour des problèmes pratiques », nous résume Binaire, le blog de vulgarisation sur l’informatique, indépendant, tenu par des académiques.

Le mot « logique » dérive grec ancien. Il signifie « mot » et « raison » et était surtout utilisé « pour désigner l’art de construire des formes de raisonnement correctes », rappelle dans les pages du Monde, Franco Raimondi, Professeur et chercheur en science informatique à l’Université de Middlesex à Londres.

« Travailler à améliorer sa logique, c’est stimuler son cerveau(…) Le meilleur moyen d’améliorer sa logique, c’est de l’utiliser! Comme elle vous aide à augmenter votre capacité de voir une situation dans sa globalité, avec tous ses détails, il existe une foule d’éléments du quotidien à votre portée pour tester et enrichir cette capacité« , est-il souligné par le 42 Québec, organisme reconnu de la communauté TI.

Et si vous découvrez maintenant la solution en images à ce casse-tête mathématiques ?

Trêve de discussion. Revenons à nos moutons. Alors ? Avez-vous réussi le challenge ?

Quel mouvement opérer pour rectifier notre équation d’allumettes. Le secret consiste à déplacer un pas de 3 à 5 pour rendre l’équation est correcte. Et l’égalité devient : 5 x 5/5 = 5.

Pour mieux comprendre comment on y est parvenu, découvrez ci-après la réponse en image :