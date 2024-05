Arriverez-vous à faire 3 triangles en ne déplaçant que 2 allumettes de ce test QI ?Si oui, alors vous êtes très (oui mais très très) fort ! C’est parti, on vous explique tout.

Puzzle d’allumettes : seul un génie réussira à déplacer 2 allumettes pour faire 3 triangles en seulement 5 min

Dans ce défi, vous allez mettre vos compétences logiques à l’épreuve en prouvant à la fois votre vitesse de rapidité ainsi que votre capacité à résoudre des problèmes complexes.

Votre mission (si vous l’acceptez) consiste à ne faire usage que de 2 allumettes pour former 3 triangles en partant de 2 triangles déjà formés.

A moins d’avoir un esprit analytique, résoudre cette énigme ne va pas être facile. Heureusement que le temps joue en votre faveur.

Vous avez tout de même cinq longues minutes devant vous. Cela devrait être largement suffisant pour mettre en place votre stratégie.

Il vous faut par ailleurs une bonne méthodologie pour parvenir à la solution. Et aussi une bonne dose de concentration. Alors ? Partant(e) ? Lancez votre chronomètre.

10 secondes, le record !

Tic Tac… Tic Tac… Le saviez-vous ? Certains sont parvenus à relever le challenge en 10 secondes chrono. Incroyable mais vrai. Il faut faire preuve de raisonnement logique pour trouver la réponse correcte dans le laps de temps donné.

Quelle approche adopter ?

Après une observation minutieuse de la figure proposée, vous devez normalement parvenir à cette première conclusion :

« Pour créer 1 triangle de plus en déplaçant 2 correspondances, nous devons détruire un seul triangle et créer deux nouveaux triangles supplémentaires ».

Autrement dit, les deux correspondances doivent être déplacées à partir du même triangle et ne surtout pas chevaucher le second triangle. Peut-on faire bouger n’importe quelle tige d’allumette ?

Si vous regardez bien, la réponse est non, du moins pas du « plus grand triangle ». Sinon, il n’y aurait pas moyen de reconstruire le grand triangle avec deux autres nouveaux triangles avec les correspondances restantes.

« Les deux correspondances à déplacer doivent être sélectionnées dans le plus petit triangle, qui ne se chevauche pas non plus avec le plus grand triangle ».

Et si vous découvrez la solution en images ?

Comme vous pouvez voir dans l’image ci-après, voici les quatre bâtons d’allumettes avec lesquels choisir celles que vous allez déplacer. Ils sont marqués 1, 2, 3 et 4 :

Vous devez déjà avoir une petite idée de la réponse. Comme vous pouvez le voir, cela ne peut être ni la correspondance N°3 ni la N°4. Il ne reste plus que la tige d’allumette N°1 et celle N°2.

C’est bon ? Vous l’avez trouvé ? A cette étape, c’est une évidence. Félicitations à tous ceux qui ont réussi. Vérifiez ici :