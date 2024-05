Faites vrombir vos neurones en trouvant la réponse à cette équation mathématique en moins de 15 secondes seulement ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Prouvez que vous êtes bon en algèbre en résolvant cette équation en 15 secondes !

Cette question mathématique simple fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. En effet, beaucoup d’internautes ne sont pas parvenus à relever le défi. Seuls les as en mathématiques ont pu s’en sortir indemne.

Alors, prêt à mettre vos compétences algébriques à l’épreuve ? Vous avez 15 secondes pour résoudre cette énigme avec brio ! Partant(e) ! Armez-vous de beaucoup (beaucoup) de concentration pour y arrriver dans le laps de temps défini !

Cette énigme mathématique en dira long sur vos compétences en résolution de problèmes.

C’est le test idéal pour évaluer vos compétences algébriques et rafraîchir un peu certaines techniques mathématiques fondamentales que vous avez peut-être oublié depuis.

Envie de dépoussierrer le coin de votre cerveau ? Si oui, ce casse-tête est pour vous : 3x−7=2x+5. C’est à vous de jouer !

Parviendrez-vous à respecter le laps de temps fixé ?

Votre temps commence maintenant !

Le temps est écoulé. C’est bon pour vous ? Avez-vous réussi à résoudre le problème d’algèbre dans le délai imparti ? Si vous pensez que oui, passons alors à la solution.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce problème mathématique ?

Pour cela, commencez par isoler la variable x : on soustrait 2x des deux côtés de l’équation pour que x se retrouve seul à gauche, puis on ajoute 7 des deux côtés pour que le terme constant (-7) soit isolé à droite.

3x – 7 – 2x = 2x + 5 – 2x

x – 7 = 5.

Ajouter 7 des deux côtés de l’équation :

x – 7 + 7 = 5 + 7

x = 12.

La réponse attendue est donc égale à 12.

Pour vous en donner l’assurance, remplacer x par 12 dans l’équation d’origine : 3(12) – 7 = 2(12) + 5

36 – 7 = 24 + 5

29 = 29

Remplacez ensuite x par la valeur trouvée dans l’équation d’origine et on calcule les deux membres de l’équation. Si les deux membres sont égaux, la solution est donc vérifiée.

Grand bravo à nos lecteurs et lectrices qui ont relevé le défi

Et vous quelle réponse avez-vous trouvé ? Est-elle identique au nôtre ? Si oui, vous méritez toutes nos félicitations.

Si en revanche, vous avez échoué au test, continuez à vous entraîner et vous verrez comment les casse-têtes mathématiques deviendront de plus en plus faciles au fil de vos efforts.

Si vous souhaitez d’autres défis mathématiques, n’hésitez pas à parcourir notre site web pour en choisir un.