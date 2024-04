Nouveau jour. Nouveau défi. Qui sera capable de trouver la solution à ce test de logique en un temps record ? Décryptage.

Mais qu’est-ce que l’intelligence ?

L’intelligence n’est pas un concept unique, mais plutôt un ensemble de compétences diverses et complémentaires.

Ces différentes facettes de l’intelligence agissent en synergie. En effet, un individu peut exceller dans un domaine tout en ayant des difficultés dans un autre. Il est important de noter que l’intelligence n’est pas statique, mais qu’elle peut être développée et améliorée tout au long de la vie.

Pour l’intelligence numérique, on peut citer la pratique de jeux mathématiques, la résolution d’énigmes et l’apprentissage de la programmation.

Pour l’intelligence verbale, la lecture, l’écriture et la participation à des discussions stimulantes sont des activités bénéfiques. Enfin, pour l’intelligence logique, des jeux de stratégie, des puzzles et des exercices de logique peuvent être utiles.

Et le quotient intellectuel ?

Ces facteurs s’avèrent être des déclinaisons d’un facteur plus général appelé Quotient Intellectuel. Le QI se définit en effet comme étant une « estimation des capacités générales » d’une personne « à s’adapter efficacement » à n’importe quel type de situations.

Faites travailler vos méninges avec ce test d’intelligence logico-numérique

Dans ce challenge, vous devez trouver le nombre manquant dans cette série de colonnes numériques qui vous est présentée dans l’image. Comme vous pouvez voir, chaque colonne contient trois nombres.

Votre mission (si vous acceptez) est de trouver la relation entre ces nombres afin d’identifier le nombre manquant dans une nouvelle colonne.

Première colonne : 3, 5, 30

Deuxième colonne : 2, 3, 12

Troisième colonne : 4, 2, 16

Quatrième colonne : 3, 4, ?

Adeptes des énigmes et des casse-têtes mathématiques, vous aurez dans cet exercice, à déchiffrer la règle mathématique derrière cette séquence de nombres.

Les tests de logique sont essentiels pour développer la pensée critique et améliorer (au passage) les compétences en résolution de problèmes. Dans les milieux éducatifs et professionnels, ils servent à « évaluer la capacité de raisonnement et la perspicacité intellectuelle » des personnes.

Et si vous découvrez la solution ?

Dans la première colonne, le calcul (3 x 5) x 2 = 30 vous donne une indication précieuse sur la relation entre les nombres.

Le lien entre les nombres de chaque colonne est deux fois le produit du premier et du deuxième nombre est égal au troisième nombre. Appliquez cette règle pour calculer le nombre manquant dans la troisième colonne.

Si vous pensez avoir trouvé la solution, n’hésitez pas à la partager dans les commentaires ci-dessous ! Alors alors ? Qui a trouvé ? Le numéro manquant est le 24. Félicitations à tous ceux qui ont réussi le défi !