Cette femme remporte deux jackpots en l’espace de quelques semaines grâce d’une part à un jeu à gratter et d’autre part à un autre ticket. Comme précise dans les colonnes du média L’Indépendant, c’est certainement « la joueuse la plus chanceuse de l’année » ! On vous raconte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Millionnaire grâce à un jeu à gratter, la joueuse décroche à nouveau le gros lot 10 semaines plus tard

Le 23 février dernier, Christine Wilson d’Attleboro (en Angleterre) a remporté la belle somme d’un million de dollars(soit près de 930 000 euros) grâce au jeu de grattage « Lifetime Million » de seulement 50 dollars, révèle un communiqué de la Massachusetts State Lottery.

Ce gros lot n’a pas suffi à arrêter l’Américaine. 10 semaines plus tard, elle récidive.

Pas surprenant ! Elle a certainement très vite pris goût à voir son compte en banque aussi bien garni en un rien de temps. Et il faut croire qu’elle a une fois de plus misé sur le bon cheval.

En grattant un autre ticket « 100X Cash », la joueuse a décroché son deuxième jackpot s’élevant à 1 million de dollars. Une chose est sûre, Christine Wilson ne risque pas d’oublier l’année 2024 et il y a de quoi !

1 chance sur 1 612 800 de gagner, selon la Massachusetts State Lottery !

En récupérant son premier chèque d’un million de dollars, la Massachusetts State Lottery a souligné que la gagnante avait 1 chance sur 1 612 800 de remporter cette coquette somme.

Le 1er mai dernier, Christine Wilson a de nouveau récupéré un autre million. Pour cette fois, l’Américaine avait 1 chance sur 8 400 000 de gagner.

La gagnante révèle aux organisateurs ce qu’elle a fait de son double jackpot

Interrogée par les organisateurs, Christine Wilson a confié avoir acheté le SUV de ses rêves. Pour ce qui est de son second gain, elle avoue vouloir le mettre de côté pour « l’épargner« .

Une prime de 10 000 dollars pour les 2 magasins dans lesquels Christine a acheté ses tickets

L’heureuse gagnante du billet de loterie a acheté son premier ticket gagnant d’un million de dollars chez Dubs’s Discount Liquors, au 30 Chauncy St. à Mansfield.

Elle s’est offerte le second au Family Food Mart, situé au 660 East St. à Mansfield. Comme précisé sur masslottery.com, les deux magasins vont chacun recevoir une prime de 10 000 dollars pour la vente des billets.

