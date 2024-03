Un chauffeur décroche le gros lot grâce un plein d’essence, un méga-jackpot d’1 million

Un chauffeur décroche le jackpot : la coquette somme d’1 million grâce à un plein d’essence ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous raconte tout sur cette histoire incroyable. Les détails.

Un chauffeur décroche le gros lot grâce un plein d’essence ( ou plutôt à deux !) un méga-jackpot d’1 million

Comme rapporté par le Miami Herald, ce chauffeur routier a fait deux pleins d’essence ce jour-là dans une station-service. Contraint de faire deux pleins pour son véhicule, il a décidé, sur un coup de tête, de tenter sa chance au loto.

Une chose est sûre, cet originaire du Maryland se rappelera à jamais de ce jour où il a eu la brillante idée de remplir le réservoir de son véhicule.

Tandis qu’il emmenait son épouse au travail, l’heureux gagnant s’est rendu compte que son réservoir était presque à sec. Ne voulant pas se retrouver en panne, il s’est arrêté dans la première station-service croisée. Après avoir fait le plein, il s’est offert un petit café et, pour combler un moment de distraction, a acheté un ticket de loterie.

Et bam ! Il venait de remporter 25 dollars. Encouragé par cette chance inattendue, il a été d’humeur à jouer. Il a alors décidé de tenter sa chance une nouvelle fois en achetant un second ticket. Et à sa grande surprise, celui-ci lui rapporte la coquette somme de 1 million de dollars.

« Je lui ai levé le pouce et je me suis précipité chez moi. »

« Le caissier m’a demandé si j’allais bien« , se souvient-il encore sous le choc. « Je lui ai levé le pouce et je me suis précipité chez moi. »

Submergé par l’émotion, le chauffeur routier ne cache pas combien ce jackpot signifie tellement pour lui et sa famille.

« C’est une telle bénédiction pour la famille. Cela signifie beaucoup pour nous, beaucoup pour les enfants », confiait le chauffeur routier, encore incrédule face à sa soudaine fortune.

Le chauffeur a toujours l’impression de faire un rêve éveillé !

Avec cet argent, il compte réaliser son rêve d’acheter une maison. Il a toujours « du mal à y croire ». Et il y a de quoi ! Il pensait certainement passer une journée tout à fait ordinaire et d’un coup, sa vie a basculé en un instant et ce, à son plus grand bonheur.

Un petit geste… Et tout son quotidien est basculé à jamais !

Parfois, il suffit d’un petit geste, comme acheter un ticket de loterie, pour que le destin prenne un virage inattendu.