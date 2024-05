Êtes-vous capable de résoudre ce casse-tête mathématique délicat dont beaucoup de monde parle ? Si vous êtes partant(e), vous n’avez seulement que 15 secondes ! Allez, c’est parti ! On vous explique tout en détails.

publicité

Ce dont votre cerveau a besoin pour rester en pleine forme !

Plus c’est complexe, plus votre cerveau en raffole ! Il ne reste plus que votre aval pour bien stimuler vos neurones.

Pensez-vous avoir un esprit analytique ? Découvrons-le ! C’est le moment de mettre en exergue vos compétences mathématiques !

Beaucoup ont été pris de court ! Petit conseil : ne prenez pas ce test à la légère. Et surtout : armez-vous d’une bonne dose de concentration pour ne rien laisser de côté.

publicité

Casse-tête mathématique : Tous les symboles ont une valeur, trouvez-les et résoudre l’équation en 15 secondes

Votre objectif est clair : il suffit d’identifier chaque valeur dissimulé derrière tous les symboles. Une fois fait, ce n’est après que vous pourrez résoudre l’équation.

Assurez-vous de faire le tout dans le laps de temps défini. Pour y parvenir, il faut un bagage mathématique sinon vous irez droit au mur.

Dans l’image proposée, vous avez trois équations différentes et, à partir du résultat des deux premières, vous devez pouvoir définir la valeur des formes géométriques.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce casse-tête mathématique ?

Commençons par le carré. Quel valeur correspond à la forme carré. Si carré + carré = 20. Cela sous-entend que chaque carré vaut 10.

Passons maintenant au suivant : carré x cœur + cœur = 22, soit 10 x cœur + cœur = 22.

Attention, vous devez ici appliquer la règle de priorité. La multiplication est prioritaire sur l’addition. De ce fait, la réponse attendue est 2. 1 coeur vaut donc 2.

Voyons maintenant pour la suite : carré x cœur – triangle x carré = carré. Attribuons à chaque variable, le chiffre correspondant. On obtient : 10 x 2 – triangle x 10 = 10. Le triangle est donc égal à 1.

Procédons maintenant à une petite vérification pour en avoir le coeur net : 10 x 2 – 1 x 10 = 10. 20 – 10 = 10. Le compte est bon. Alors ?

Grand bravo à tous nos lecteurs qui ont réussi

Avez-vous trouvé ? Si oui, encore toutes nos félicitations.

Si vous avez apprécié cette énigme, n’hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille en les poussant au défi de relever le en si peu de temps !

Pour ceux qui ont échoué, il n’y a pas de raison de vous décourager. Ne vous lassez pas de vous entraîner pour augmenter en performance. Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorerez vos capacités cognitives.

A bon entendeur salut !