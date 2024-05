De nos jours, les tests sont devenus monnaie courante. La rédaction de CafeBagdad se plaît à vous dénicher les tendances du moment. Pour aujourd’hui, nous vous proposons un défi d’allumettes pour génies. Résolvez ce casse-tête 1 + 1 = 5 en 8 secondes en déplaçant uniquement 2 allumettes. Serez-vous assez rapide ?

Puzzle d’allumettes : seules les personnes qui prêtent une attention aux détails peut résoudre ce test en 2 mouvements en 8 secondes

Une chose est sûre, ce petit test vous permettra d’en savoir davantage sur votre capacité d’observation. Si vous êtes partant(e), n’attendez pas pour vous lancer ! Vous avez 8 secondes chrono !

Êtes-vous de nature observateur(observatrice) ? Cela tombe bien car vous en aurez grand besoin. Néanmoins, ne sous-estimez pas trop vite le test d’allumettes. Et pour cause : les puzzles d’allumettes ont parfois de quoi surprendre. Et pas qu’un peu !

Aussi, vous ferez mieux de prendre quelques instants pour vous concentrer. Examinez minutieusement le problème devant vous pour savoir quelle stratégie opter. Beaucoup ont échoué du premier coup.

Attention de ne pas oublier la contrainte de temps. Eh oui, vous n’avez que 8 secondes pour allier créativité, compétences en résolution de problème, pensée logique, esprit analytique et vitesse de rapidité.

L’image ci-dessus présente effectivement une égalité mathématique composée d’allumettes : 1 + 1 = 5. Une expression qui est fausse. Votre mission (si vous êtes d’accord) est de corriger cet équivalent en seulement quelque secondes.

Peu importe votre approche, la règle consiste seulement à faire bouger deux correspondances.

Parviendrez-vous à trouver la bonne réponse le plus vite possible ? S’il est d’une évidence que 1 + 1 n’est pas égale à 5 mais à 2. Gare à vous, la réponse n’y est peut-être pas !

Dans ce genre d’énigme, il faut souvent oser dépasser ses limites pour résoudre le problème. Doit-on creuser du côté de 1 + 1 = 2 ou ailleurs.

La solution à ce problème peut ne pas être unique. L’essentiel est d’obtenir une égalité valide en deux mouvements. C’est bon ? Avez-vous fini ? Si oui passons à la solution !

Comment avez-vous réarranger les allumettes de sorte à ce que cette expression mathématique devienne correcte ?

On vous donne la réponse.

La correspondance à déplacer est celle qui se trouve au milieu du montant du chiffre 5. Vous avez ensuite à faire bouger l’un des symboles + vers ce numéro, pour obtenir un 0. Comme équation finale, nous avons donc : 1-1=0.

Bravo à ceux qui ont trouvé dans le délai imparti

Qu’avez-vous pensé de ce défi ? C’était facile pour vous ? Si oui, toutes nos félicitations.

Ou avez-vous eu du mal à trouver la réponse ? Si c’est le cas, ne vous inquiétez pas. Il est possible de vous améliorer en vous testant de façon plus régulière.

A la prochaine pour de nouveaux défis !