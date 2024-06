Les mathématiques sont visiblement partout autour de nous, peu importe le domaine dont vous vous trouvez. À un moment ou un autre de votre vie, vous aurez toujours affaire à cette discipline, et ce, que vous ayez rendez-vous avec votre banquier ou que vous cuisinez ou bricolez. Ils vous enseignent des méthodes de raisonnement mais aussi, une certaine rigueur de travail grâce notamment à la capacité de développer des compétences analytiques. Même dans les plus grands jeux, les maths en sont indissociables. La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le rôle incontournable des maths dans les grands jeux

« Les jeux, tout comme les mathématiques, reposent sur des règles précises, semblables aux axiomes mathématiques. Jouer, c’est découvrir les ramifications de ces règles, prouver des théorèmes. Comprendre les mathématiques sous-jacentes à un jeu peut offrir un avantage stratégique considérable« , explique Marcus du Sautoy, le célèbre mathématicien et auteur britannique.

« Comprendre les rouages mathématiques d’un jeu peut donner un avantage décisif », ajoute l’auteur d’Around the World in Eighty Games: From Tarot to Tic-Tac-Toe, Catan to Chutes and Ladders, a Mathematician Unlocks the Secrets of the World’s Greatest Games.

Les quatre caractéristiques indiscutables d’un bon jeu selon Marcus du Sautoy

Un excellent jeu, poursuit-il, doit être capable d’offrir « un équilibre entre hasard et compétence(…) Et la capacité de garder les joueurs concentrés jusqu’à la fin. »

Le jeu doit être à la fois stratégique, accessible, original mais aussi divertissant, indique du Sautoy. L’apprentissage que vous recevez façonne votre esprit. En outre, « il vous conditionne à réfléchir et à analyser un problème plus efficacement« .

« Cette science est une thérapie de la patience »

Les maths offrent le meilleur enseignement de la patience. « Cette science est une véritable thérapie de la patience car il vous faudra parfois un raisonnement en 5 ou 6 étapes pour aboutir à une question ou à la résolution d’une énigme« , explique le site superprof.fr.

« Les jeux ne sont pas que des jeux » !

Vous remarquerez qu' »au fil du temps, vous apprendrez à articuler vos raisonnements, et surtout à rester concentré de bout en bout d’un exercice, d’un problème ou de la résolution d’une énigme mathématique« , peut-on y lire.

Derrière tous les grands jeux, dévoile Marcus du Sautoy, il y a bien « plus qu’un simple loisir(…) Les jeux ne sont pas que des jeux » !

La résolution des mathématiques fait également gagner en confiance en soi.