Si vous aimez mettre votre esprit à l’épreuve, ce défi est parfait pour vous. Il s’agit d’un challenge viral à résoudre en 7 secondes seulement… L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Osez sortir de vos sentiers battus !

Pour répondre correctement à ce genre de challenge, il faut souvent faire preuve d’une grande attention aux détails. C’est l’occasion pour vous de prouver votre intelligence, votre patience ainsi que vos capacités de mémorisation.

Ce test mathématique a le don de vous pousser dans vos derniers retranchements. Prêt(e) à mettre en avant votre sens de l’observation et votre déduction ? Si oui, c’est parti !

Votre temps commence maintenant.

À peine, vous aurez le temps de bien respirer… 3… 2… 1… 0

On vous annonce que le temps est écoulé. La difficulté face à ce défi s’explique surtout par la limite de temps fixée.

Énigme mathématique : trouvez la valeur de chacun des objets de cette illustration en 7 secondes

Dans ce défi mathématique, votre mission consiste à déceler la valeur de chacun des objets du casse-tête, à savoir de la chaussure et de la visière.

En gros, vous êtes amenés à déterminer le prix de chacune des variables. Concentration est le maître-mot. Ne lâchez pas jusqu’à y arriver.

Saurez-vous passer outre le piège ? Comme d’ores et déjà précise, cet exercice mental demande beaucoup de concentration. Pour y répondre, il faut commencer par la deuxième équation du casse-tête. Une fois que vous l’aurez compris, tout sera plus facile.

Pour ceux à qui ce challenge ne parle pas, la rédaction vous propose la solution ci-dessous.

Et la solution est…

Si vous partez de la seconde équation, nous pouvons facilement en déduire que les valeurs des variables sont 5 $ et 6 $. Aussi simple que ça ! Mais cela n’empêche que beaucoup y ont échoué.

En effet, c’est surtout la façon dont a été énoncée le problème qui a eu le don d’embrouiller quelques-uns !

Comme souvent, il suffit de retourner les choses et le problème se règle aussitôt. Félicitations à tous ceux qui ont réussi à relever le challenge dans le laps de temps défini.

Le cerveau est fait pour penser…

Pour ceux qui n’ont pas trouvé la réponse à temps, il n’y a pas à se décourager. Si vous souhaitez vous améliorer, il est recommandé de travailler votre performance.

Vous n’aurez qu’à vous entraîner de façon plus régulière, et vous verrez que vous vous améliorerez au fur et à mesure de vos efforts. N’hésitez pas à actionner tous vos neurones, votre cerveau en a grand besoin.