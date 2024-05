Cette voyageuse qui a déjà découvert plus de 100 pays révèle celui où l’on peut dormir tranquille. Témoignage.

publicité

J’ai voyagé dans plus de 100 pays, et voici les 5 en tête que j’aimerais revisiter

Sans hésiter, cette voyageuse indique vouloir revenir à nouveau dans cinq pays- qu’elle recommanderai d’ailleurs à tous ceux qui prévoient un prochain voyage.

Ce qui est surprenant, avoue-t-elle, c’est qu’« aucun de mes choix n’a fait partie du top 10 des pays les plus visités cette année jusqu’à présent – vous pourrez peut-être également éviter les foules estivales en les vérifiant », recommande cette dernière.

1- Oman, en Asie occidentale.

Oman compte parmi les rares destinations sur lesquelles les voyageurs dorment.

publicité

« J’ai visité ce pays d’Asie occidentale en 2019 et j’ai été immédiatement fasciné par l’hospitalité des gens et le caractère unique du paysage désertique et montagneux« , commence-t-elle son récit.

« J’ai conduit de la capitale Mascate à travers l’immensité du quartier vide, jusqu’à Salalah et retour. Je me sentais extrêmement en sécurité en tant que voyageur solo lors d’un voyage en voiture là-bas et je sauterais sur l’occasion d’y retourner« , confie-t-elle.

« La prochaine fois que je visiterai, assure-t-elle, je me concentrerai sur la randonnée et la recherche de ses célèbres oueds cachés, qui sont des vallées qui peuvent se remplir d’eau cristalline après la mousson« , entre-t-elle dans les détails.

2- Brésil, un pays qui vaut le coup d’être revisité

Brésil est également dans sa liste de pays à absolument revisiter. « Je recommande vivement de découvrir à la fois l’effervescence de Rio de Janeiro et le calme du fleuve Amazone », indique-t-elle.

« Lors de ma prochaine visite, poursuit-elle, je me dirige immédiatement vers le Pantanal » pour notamment y découvrir des jaguars dans leur habitat naturel.

3- Chili, un pays qui ne s’oublie pas et qui donne envie d’y retourner !

Son road trip au Chili l’a également beaucoup marqué. « Le parc national Torres del Paine au Chili possède des icebergs et des montagnes incroyables – et son trek « W » avec vue sur d’énormes tours de granit est l’un des points forts de tous mes voyages« , précise la grande voyageuse.

« À mon retour, affirme-t-elle, je retourne à Atacama, le paysage désertique rouge-orange du nord ».

La Georgie où tout le monde trouvera son compte

« La Géorgie est un endroit que j’ai visité à plusieurs reprises(...) Il y en a pour tous les types de voyageurs ». Elle compte pour cette fois explorer « Ushguli, une région à plus de 7 000 pieds au-dessus du niveau de la mer ».

Japon figure dans son Top 5, ce programme de rêve qui vous attend !

Dans sa liste, apparaît également le Japon où elle n’a « fait que deux courtes escales. Passer la nuit plusieurs fois n’est tout simplement pas suffisant », souligne-t-elle.

« La prochaine fois, j’aimerais aller au-delà de Tokyo et vraiment plonger dans les riches régions culturelles que le pays a à offrir. J’ai hâte de voir les singes des neiges dans les thermes de Nagano. Je veux visiter Naoshima et rester parmi l’art contemporain à la Benesse House. Et, enfin, je veux me rendre au bord de la mer pour en savoir plus sur les Ama« , conclut-elle.

De quoi donner des belles idées prometeuses à ceux qui manquent d’inspiration pour leurs prochaines destinations de vacances.