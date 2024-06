60% des participants ont échoué à ce nouveau défi mathématique, pensez-vous pouvoir faire mieux ? Si oui, c’est parti ! CafeBagdad vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pensez-vous être fort en maths ou non ? Et si vous le découvrez à partir de ce test ?

Ce défi du jour teste non seulement vos compétences mathématiques mais aussi vos capacités intellectuelles.

Si vous êtes un as en maths, vous devez déjà sûrement savoir qu’une bonne compréhension de l’ordre des opérations est indispensable pour relever ce challenge.

Cette règle est notamment connue sous l’acronyme de PEMDAS (Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division, Addition et Soustraction).

Rappelons ici l‘expression mathématique à résoudre dans ce défi 7 ÷ 7 ÷ 7 × 7. Alors ? Prêt(e) ? Oui ? Bravo déjà pour votre courage. Votre temps commence maintenant.

Garder l’esprit entraîné avec ce test mathématique, vous avez 10 secondes chrono !

Vous n’avez que 10 secondes pour nous dégoter le bon résultat. Allons droit au but pour régler ce petit problème. Un problème qui a laissé sans voix plus d’un !

Pour répondre correctement à cette énigme, il faudrait tout d’abord débuter par les divisions de gauche à droite. Ensuite, passez à la multiplication du résultat obtenu par 7.

Et la réponse devrait être…

Découvrez ci-après la bonne séquence d’opérations à appliquer. Selon l’ordre des opérations, on peut simplifier l’expression comme suit : 7 ÷ 7 ÷ 7 × 7 = (7 × 7) ÷ (7 ÷ 7) = 49 ÷ 1 = 1. La réponse attendue est donc 1.

Êtes-vous parvenu à relever le challenge en un temps record ? Si oui, grand bravo à vous. Nous vous invitons (au passage) de partager ce défi à votre entourage.

Si par contre, vous n’avez pas trouvé la bonne réponse en moins de 10 secondes, pas de soucis. Surtout, ne vous découragez pas. Il n’y a pas lieu.

Vous êtes très certainement pas habitués à stimuler votre cerveau et faire travailler vos neurones.

Pourquoi devrions-nous tous stimuler nos neurones ?

Pour développer vos compétences cognitives, les spécialistes recommandent de remuer vos méninges de façon régulière.

En prenant part à des exercices mentaux, vous contribuez à muscler votre cerveau, ce qui revient donc à développer vos capacités cognitives. Résultat : « On peut apprendre plus, plus vite, et réfléchir avec encore plus d’efficacité ».

Bien stimulées, vos neurones créeront de nouvelles connexions tout au long de la vie. Vous développerez un esprit analytique et améliorerez votre capacité visuelle.

Ce genre de jeu de réflexion développe la créativité. En outre, il augmente la capacité d’adaptation au changement, une qualité très prisée pour affronter la vie quotidienne, particulièrement dans le monde professionnel.

En plus de vous perfectionner, ce test aide également à gagner en confiance en soi.