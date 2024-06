C’est un test de mathématique pour les esprits brillants : trouvez sans calculatrice la réponse exacte à 267÷3×2-4 ! Partant(e) ? Nous espérons que oui. Si tel est le cas, bon courage à vous.

6 secondes pour résoudre cette énigme mathématique niveau difficile

6 secondes s’écouleront hyper vite. Il faut être vraiment analytique pour réussir ce challenge haut la main !

Pensez-vous pouvoir le faire dans le laps de temps défini ? Si votre réponse est oui, votre temps commence maintenant. On attend votre TOP avant de lancer le chronomètre.

Prêt ? Si oui, c’est parti ! Montrez-nous de quoi vous êtes capables ? Cet exercice mental met en avant votre vitesse de rapidité. En plus, il met aussi à l’épreuve vos capacités cognitives.

Ce type d’énigme nécessite souvent le recours à la pensée latérale pour être résolu. La question est de savoir si vous êtes oui ou non un vrai expert en résolution d’énigmes difficiles ?

Effets bénéfiques des défis pour le cerveau

Ce jeu de réflexion permet non seulement de garder votre esprit actif et stimulé, mais il améliore en outre vos compétences de résolution de problèmes et votre pensée critique.

Les défis vous aident, par ailleurs, « à développer votre créativité » ainsi que la perspicacité.

En combinant logique et intelligence, cela devrait être, pour vous, un jeu d’enfant de résoudre ce problème mathématique.

N’hésitez pas à trouver la solution en groupe et de défier famille et amis. Observez entre vous à quelle vitesse vous pouvez résoudre les énigmes. Mettez votre cerveau en mode actif !

Vous devriez l’essayer si vous souhaitez augmenter votre quotient intellectuel. Vous verrez, vous allez être satisfait si vous parvenez à trouver la solution.

Dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas : la réponse du challenge est donnée en fin d’article.

Et si vous découvrez la réponse finale ?

Pour réussir ce test, vous devez absolument utiliser des règles mathématiques apprises sur les bancs de l’école. Mais allez-vous vous rappeler laquelle faudrait-il appliquer ? Nous allons le découvrir plus vite que prévu.

Voici la solution à cette expression mathématique 267÷3×2-4. Pour trouver la réponse, vous devez appliquer l’ordre des opérations, appelé PEMDAS.

Cette règle passe d’abord par les parenthèses, puis les exposants, puis la multiplication et la division (de gauche à droite), et enfin l’addition et la soustraction (de gauche à droite).

Nous commençons donc ici par la division : 267 ÷ 3 qui donne 89. Ensuite, nous devons multiplier 89 par 2, ce qui donne 178. Enfin, nous devons y soustraire 4 pour obtenir le résultat final qui est égal à 174.

Voici pour vous la solution en images :