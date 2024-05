Seuls les plus forts trouveront la réponse à cette énigme mathématique en l’espace de 12 secondes chrono ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Êtes-vous vraiment un as en maths ?

Les maths et vous, ça a-t-il toujours été le grand amour ? Les nombres et les opérations mathématiques vous ont-ils toujours fascinés ? Si oui, ce nouveau défi mathématique est fait pour vous.

C’est l’occasion idéale pour vous de mettre à l’épreuve vos compétences en la matière !

Cet exercice mental a surtout été pensé pour stimuler votre cerveau. Il développe en même temps votre raisonnement logique ainsi que votre capacité à résoudre des problèmes.

La pratique de ce jeu de réflexion améliore également vos compétences en mathématiques tout en vous octroyant un instant de détente, vous permettant de vous débarrasser de votre stress quotidien.

Défi mathématique : prouvez votre habileté à résoudre les énigmes en trouvant la réponse en 12 secondes !

Alors ? Prêt à relever le défi : oui ou non ? Sans plus attendre, découvrez ici cette expression mathématique à résoudre : (4×(12−8)2+20)−√64÷(5+3).

Faites attention de ne pas trop vite défiler vers le bas sinon vous risquez de voir la solution avant même de n’avoir eu le temps de la résoudre.

Si vous êtes partant(e), prenez un stylo et du papier pour tenter de résoudre l’expression vous-même. N’oubliez pas : vous n’avez que 12 petites secondes !

Les tests mathématiques jouent beaucoup dans le développement des compétences analytiques, une qualité très utile même au quotidien. Et pour cause, ils contribuent à améliorer la mémoire, la concentration et la capacité de penser de façon logique.

Ces énigmes stimulent non seulement la curiosité intellectuelle mais ouvrent par ailleurs l’esprit à la pensée non conventionnelle. Si vous êtes partant(e), mettez-vous en mode 100% de votre concentration pour ne laisser passer aucun détail.

Et si vous découvrez la solution ?

Pour ne pas vous perdre en chemin, il est essentiel de commencer par simplifier l’expression à calculer. Pour cela, vous devez penser à calculer l’intérieur des parenthèses: (4×(12−8)2+20)−√64÷(5+3).

(12-8)^2 = 4^2 = 16

5+3 = 8

Une fois faits, poursuivons en remplaçant les valeurs : 4×16+20 = 64+20 = 84.

Comme vous devez déjà le savoir, la racine carrée de 64 est égale à 8, soit

√64 = 8. Ce qui nous donne aussi 8÷(5+3)=8÷8=1.

Enfin, passons à la soustraction pour déterminer le résultat final : 84−1=83.

Avez-vous relevé le challenge ?

Et voilà ! Vous avez la bonne réponse. Avez-vous réussi à résoudre l’énigme mathématique dans le délai imparti ? Si oui, grand bravo à vous.

Dans le cas contraire, pas d’inquiétude. Si vous le souhaitez, améliorez-vous en prenant part à davantage de défis intellectuels. Vous en trouvez de toutes sortes via notre site web.