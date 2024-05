Résolvez ce casse-tête mathématique dans le court délai imparti. Seuls les plus fort y parviennent en 15 secondes ! On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Êtes-vous capable de trouver la réponse à cette énigme mathématique en moins de 15 secondes ?

Testez votre capacité de raisonnement avec cette énigme mathématique. Pouvez-vous trouver le bon résultat en l’espace de 15 secondes ?

Ce test est parfait pour évaluer les capacités d’analyse ainsi que les compétences logiques du challenger.

Si vous réussissez à résoudre cette énigme dans le laps de temps fixé, cela suggère une forte capacité de pensée analytique de votre part. Prêt à relever ce défi cérébral ? Bon courage à vous.

Pensez-vous avoir ce qu’il faut pour être parmi le top 10 % ? Si oui, voici l’expression arithmétique à résoudre : {(6+2)×[3−(4−2)]+5}.

Découvrez à quel point vous êtes rapide et habile avec les chiffres en vous lançant dans ce casse-tête.

Assurez-vous d’être à 100% de votre concentration !

Les tests mathématiques permettent par ailleurs, de travailler et d’améliorer votre mémoire ainsi que votre concentration. En outre, ils aident à développer des méthodes de pensée critique.

Pour résoudre l’expression {(6+2)×[3-(4-2)]+5}, vous auriez dû suivre l’ordre des opérations.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce casse-tête mathématique délicat ?

Cet ordre définit en effet la priorité dans laquelle il faut effectuer les calculs : à commencer par les Parenthèses, les Exposants, la Multiplication et Division (de gauche à droite) et l’Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Étape 1 : Simplifiez tout d’abord l’expression entre parenthèses

(6+2) = 8

Étape 2 : Ensuite l’expression entre crochets

3-(4-2) = 3-2 = 1

Étape 3 : Procédons à la multiplication des expressions simplifiées des étapes 1 et 2

8 × 1 = 8

Étape 4 : Ajoutez ensuite le nombre restant

8 + 5 = 13

La réponse de l’expression {(6+2)×[3-(4-2)]+5} est égale à 13. Félicitations à ceux qui ont résolu le test mathématique dans le laps de temps défini. Bravo aux champions.

Si ce n’est pas votre cas, pas de soucis. Vous pourrez faire de mieux la prochaine fois.

Si vous souhaitez améliorer vos compétences cognitives ainsi que votre sens de la logique, vous pourrez toujours vous exercer de façon régulière.

Au fil et à mesure de vos efforts, vous pouvez gagner en performances. Cela constitue un excellent moyen pour vous de garder votre cerveau en forme. Retrouvez plus de challenges à partir de notre site web.

Si le défi vous a plu, CafeBagdad vous invite à partager ce jeu de réflexion à votre entourage. Et pourquoi même ne pas vous lancez des challenges entre vous ?